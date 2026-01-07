xAI, 200억달러 자금 조달…엔비디아·시스코 참여

엔비디아, 전략적 투자자로 참여

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 엔비디아 등의 지원을 받아 200억달러의 자금을 추가 조달했다.

xAI는 최근 완료한 시리즈 E 투자 유치 라운드에서 자체 목표액 150억달러를 뛰어넘는 200억달러를 조달했다고 6일(현지시간) 밝혔다.

이번 라운드에 참여한 투자사는 카타르 투자청을 비롯해 발로르 에쿼티 파트너스, 스텝스톤 그룹, 피델리티 매니지먼트 앤드 리서치 컴퍼니, 배런 캐피털 그룹 등이다. 전략적 투자자로는 엔비디아와 시스코 인베스트먼츠가 참여했으며, 이들은 xAI의 빠른 컴퓨팅 인프라 확장과 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 구축을 계속 지원하고 있다고 xAI는 전했다.

회사 측은 지난해 성과에 대해 "콜로서스 I·II(데이터센터)에 세계 최대 규모의 AI 슈퍼컴퓨터를 구축해 연산 우위를 확대하고, 연말 기준 100만개 이상의 엔비디아 H100 GPU 동급 성능을 확보했다"고 밝혔다. 또 현재 훈련 중인 AI 모델 '그록 5'를 기반으로 "우리의 생활, 업무, 여가 방식을 바꿀 혁신적인 제품 출시를 추진하는 데 주력하고 있다"고 했다.

블룸버그통신은 xAI가 이번 자금 조달을 약 75억달러 규모의 지분 투자와 특수목적회사(SPV)에 들어가는 최대 125억달러 규모의 부채로 분할할 계획을 세웠다고 소식통을 인용해 전했다. 이 SPV는 엔비디아 제품 구매에 이용되며, xAI는 이 칩들을 5년간 외부에 임대해 투자금을 회수할 것이라고 블룸버그통신은 설명했다.





