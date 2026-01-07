본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

배민, 고용노동부와 전국 라이더 쉼터 130여 곳 안내

김철현기자

입력2026.01.07 09:51

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가장 가까운 쉼터 실시간 확인 가능

우아한청년들이 고용노동부와 함께 배달 라이더들이 언제든지 편하게 이용할 수 있는 이동노동자 쉼터의 위치와 운영 현황을 안내한다.


배달의민족 물류 서비스를 전담하는 우아한청년들은 고용노동부와 전국 라이더(이동노동자) 쉼터 130여 곳의 위치와 운영 현황을 배민커넥트, 인스타그램, 카카오톡 등으로 실시간 안내한다고 7일 밝혔다. 우아한청년들은 2024년부터 3년째 전국 이동노동자 쉼터를 안내하고 있다.

배민, 고용노동부와 전국 라이더 쉼터 130여 곳 안내
AD
원본보기 아이콘

평소 라이더들은 배달 중 이용할 수 있는 휴게공간을 찾기 위해 직접 검색하거나 단순 방향 안내에 의존했다. 우아한청년들은 이러한 불편을 고려해 고용노동부로부터 전국 이동노동자 쉼터 130여 곳을 공유받아 라이더가 간편하게 확인할 수 있도록 안내하고 있다. 특히 네이버지도 저장 기능을 활용해 주변 쉼터 정보를 실시간으로 볼 수 있도록 해 접근성을 높였다.

쉼터 정보는 우아한청년들이 배달과 관련된 모든 노하우를 총망라한 '우아한 배달 백과사전'에서도 확인할 수 있다. 우아한청년들 관계자는 "고용노동부와 함께 3년째 진행하는 쉼터 안내는 라이더들이 가까운 휴게시설에서 편히 쉬고 안전하게 배달할 수 있도록 지원하는 사업"이라며 "앞으로도 현장 라이더의 목소리를 반영해 더 나은 배달환경을 위한 상생 활동을 이어가겠다"라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기