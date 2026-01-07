본문 바로가기
금융

PFCT, SBI저축은행에 에어팩솔루션 '랩' 추가공급

문채석기자

입력2026.01.07 09:46

신용평가모델 적용…대출 연체 모니터링

PFCT는 인공지능(AI) 리스크 관리에 쓰는 에어팩의 전략 분석 솔루션 '랩'을 SBI저축은행에 추가 공급한다고 7일 밝혔다.


SBI저축은행은 2024년 5월 에어팩의 첫 제품인 AI 신용평가모델을 처음 도입했다. 지난해 10월엔 에어팩-랩을 도입하기로 했다.

이후 PFCT는 SBI저축은행 맞춤형 개발을 했다. SBI저축은행은 이달 에어팩-랩 정식 도입 작업을 마쳤다.


에어팩은 랩, 스튜디오, 인사이트 3종으로 구성됐다. 랩은 금융회사 리스크 담당자가 방대한 데이터를 분석하고 대출 승인 전략 효과를 검증하도록 돕는다.


SBI저축은행은 에어팩-랩 도입으로 PFCT로부터 AI신용평가모델을 공급받고 AI 전환을 추진할 수 있게 됐다고 PFCT 측은 설명했다.

SBI저축은행 관계자는 "솔루션을 활용해 리스크 관리 체계를 고도화할 수 있을 것"이라고 말했다.


이수환 PFCT 대표는 "고객사 업무 환경에 맞게 솔루션 제품을 고도화해가겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
