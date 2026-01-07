본문 바로가기
엘리스스쿨, 2025 온라인 코딩파티 공로상 수상

최호경기자

입력2026.01.07 09:37

목표 참가자 대비 105% 달성

엘리스그룹은 공교육 인공지능(AI) 교육 솔루션 브랜드 '엘리스스쿨'이 교육부와 과학기술정보통신부가 추진하고 한국과학창의재단이 주관하는 '온라인 코딩파티'에서 공로상을 받았다고 7일 밝혔다.


엘리스스쿨은 교육부와 과학기술정보통신부가 추진하고 한국과학창의재단이 주관하는 '온라인 코딩파티'에서 공로상을 수상했다. 엘리스그룹

엘리스스쿨은 교육부와 과학기술정보통신부가 추진하고 한국과학창의재단이 주관하는 '온라인 코딩파티'에서 공로상을 수상했다. 엘리스그룹

엘리스스쿨은 2022년부터 온라인 코딩파티에 꾸준히 참여하며 초·중등 학생을 위한 실습형 AI·SW 교육 콘텐츠를 제공한 공로를 인정받아 참여 기업 중 유일하게 공로상을 받았다.

엘리스스쿨은 지난해 시즌 1과 시즌 2로 나눠 진행된 '온라인 코딩파티' 기간 동안 초·중·고 학생과 교원이 참여할 수 있는 AI·SW 학습 환경을 구축했다. 그 결과, 총 3만5575명의 학생과 교원이 프로그램에 참여해 사업 계획상 목표 인원인 34만명 대비 약 105%를 달성했다.


김재원 엘리스그룹 대표는 "앞으로도 공교육 현장과 함께 성장하는 AI 교육 솔루션으로서 역할을 강화해 AI 시대에 필요한 인재 양성에 기여하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
