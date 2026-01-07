본문 바로가기
카카오엔터, 베리즈샵에 보이그룹 아홉 스토어 오픈

이이슬기자

입력2026.01.07 09:30

시계아이콘00분 25초 소요
세계관 담은 공식MD 제작

아홉 베리즈샵. 카카오엔터테인먼트 제공

아홉 베리즈샵. 카카오엔터테인먼트 제공

카카오엔터테인먼트가 9인조 보이그룹 아홉(AHOF)의 공식 MD(기획상품) 스토어를 팬 플랫폼 '베리즈' 내 '베리즈샵'에 오픈한다고 7일 밝혔다.


이번 스토어에서는 아홉의 서사와 세계관을 담은 공식 상품을 단독 판매한다. 카카오엔터가 기획과 제작을 맡았으며, 품목은 응원봉, 멤버별 열쇠고리(키링), 모자(볼캡), 포토카드 홀더 등 10여종이다.

오픈 기념 이벤트도 진행한다. 오는 12일까지 베리즈샵에서 공식 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 멤버들의 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진을 증정한다.


베리즈는 카카오엔터가 운영하는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼이다. 아홉 외에도 키키, 아이딧, 유어즈 등 다양한 신인 아티스트의 팬 커뮤니티와 스토어를 운영 중이다.


아홉은 스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케로 구성된 9인조 그룹이다. 지난해 7월 데뷔 앨범 '후 위 아(WHO WE ARE)'를 발매하고 일본, 필리핀 등에서 활동하고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
