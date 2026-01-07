일동제약그룹, JP모건 컨퍼런스 참가해 신약 관련 파트너링

일동제약그룹의 연구개발(R&D) 계열사들이 오는 12일부터 15일까지 미국 샌프란시스코에서 열리는 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 참가해 사업 기회를 모색한다고 7일 밝혔다.

일동제약과 신약 연구개발을 전담하는 자회사 유노비아를 비롯해 항암 신약 전문 회사인 아이디언스, 신규 후보물질 디스커버리 회사인 아이리드비엠에스 등 그룹 내 R&D 계열사들이 총출동할 예정이다.

일동제약그룹은 행사 기간 동안 해외의 다양한 제약·바이오 기업들과 파트너링 미팅을 진행하고, 라이선스 아웃(기술 이전)을 포함해 공동 개발, 투자 유치 등 신약 사업화와 관련한 협업 추진에 중점을 둘 계획이다.

일동제약그룹은 ▲대사성 질환 ▲위장관 질환 ▲자가면역질환 ▲고형암 등의 분야에서 다수의 유망 신약 파이프라인을 확보하고 임상개발 등 상용화 작업을 진행 중이다.

일동제약과 유노비아의 경우 이번 행사에서 ▲비만·당뇨를 겨냥한 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 수용체 작용제 'ID110521156' ▲P-CAB(칼륨경쟁적위산분비억제제) 계열의 소화성궤양치료제 '파도프라잔(padoprazan)'과 관련한 파트너링 미팅을 진행한다.

ID110521156은 소분자 화합물 기반의 경구용 합성 신약 후보물질로, 기존의 펩타이드 주사제에 비해 ▲약리적 특성 ▲제조 효율 및 경제성 ▲사용 편의성 측면에서 차별점을 지닌다.

특히, 18시간 이상 혈중 유효 농도를 유지하면서도 체내 축적성이 없는 약물 프로파일을 지니고 있어 1일 1회, 장기간 투약이 가능한 경구용(먹는) 치료제로 상용화하기에 이상적인 약리적 특성을 갖췄다.

ID110521156은 최근 마무리된 임상 1상에서 4주 동안 최대 13.8%의 체중 감량 효과를 나타냈으며, 기존 치료제의 대표적 부작용인 위장관 장애, 간독성 문제 등의 측면에서 중대한 이상 반응 사례 없이 안전성을 보인 바 있다.

P-CAB 제제인 파도프라잔은 현재 국내에서 대원제약과 공동 개발을 진행 중이다. 최근 미란성 위식도역류질환, 비미란성 위식도역류질환 환자를 대상으로 유효성 및 안전성을 평가하는 임상 3상에 돌입한 상태이다.

앞서 임상1상 시험에서 파도프라잔은 기존 P-CAB 약물 대비 약효 발현 속도가 빠르고 위산 분비 억제능이 우수한 것으로 나타났으며, 약물상호작용(DDI)과 간독성 가능성이 낮은 것으로 파악돼 안전성 면에서도 차별화된 약리적 특성을 확인하였다.

임상 2상에서는 미란성 위식도 역류 질환 환자의 점막 결손 치료율 및 자각 증상 개선도 측면에서 활성 대조군에 비해 유의미하게 높은 효능을 나타냈으며, 안전성과 내약성 또한 우수한 결과를 보였다.

아이리드비엠에스는 류마티스 관절염을 포함한 자가면역질환 관련 신약후보물질 'IL21120033'을 선보일 계획이다.

IL21120033은 작용제(agonist)와 양성 알로스테릭 조절자(PAM) 이중 복합 기전을 통해 수용체를 직접 활성화시키고 천연 리간드의 결합을 촉진해 기능적 효율을 높이는 'Ago-PAM' 혁신 신약(First-in-Class) 물질이다.

전임상 결과, IL21120033은 염증성 케모카인인 CXCL12를 없애는 소거제 역할을 하는 케모카인 수용체 ACKR3의 기능을 정상화해 CXCL12를 효과적으로 제거하고 염증성 면역 세포의 조직 침윤을 차단하는 등 면역 세포 활성을 억제하는 것으로 나타났다.

항암제 개발 전문 회사인 아이디언스는 PARP 저해제 계열의 경구용 표적 치료 항암제 '베나다파립'을 비롯해 ▲pan-KRAS 저해제 ▲항체약물접합체(ADC) 등 유망 항암 신약 파이프라인을 소개할 예정이다.

일동제약그룹 관계자는 "행사 기간 중 각 계열사 및 파이프라인별로 사전에 조율된 파트너링 미팅과 더불어 신약 상업화와 관련한 제휴 논의 등 글로벌 사업 기회 창출을 위한 다양한 활동을 전개할 계획"이라고 밝혔다.





