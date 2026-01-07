본문 바로가기
대전시, 2025년 '버스 친절왕' 협진운수 소속 김홍균 선정

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.07 09:25

승객 안전과 편의 세심하게 배려...301번 노선 운행

협진운수 소속 김홍균(사진=대전시 제공)

협진운수 소속 김홍균(사진=대전시 제공)

대전시가 2025년 한 해 동안 시내버스를 친절하고 안전하게 운행한 모범운수종사자로 협진운수 소속 김홍균 씨를 선정했다.


시는 7일 김홍균 씨에게 최고의 친절왕 '버스킹(BUS-KING)' 표창패를 수여했다.

버스킹(BUS-KING)은 시민의 일상과 가장 가까운 교통수단인 시내버스 현장에서 친절 응대와 안전 운행을 성실하게 해온 운수종사자를 발굴 및 격려하기 위해 운영되는 제도로, 시민모니터단이 함께 직접 버스에 탑승해 비노출 방식의 현장 심사를 통해 공정하게 선정하고 있다.


2025년 최고의 친절왕으로 선정된 김홍균 씨는 301번 노선을 운행하며 승객들을 대상으로 "출발합니다. 손잡이 잡으세요"와 같은 안내 멘트를 지속적으로 실시하는 등 승객의 안전과 편의를 세심하게 배려한 점이 높은 평가를 받았다.


남시덕 대전시 교통국장은 "시민의 하루를 가장 가까이에서 책임지는 시내버스 운수종사자의 친절과 안전 운행이 대전시의 품격을 만든다"며 "앞으로도 현장에서 묵묵히 역할을 다하는 운수종사자분들을 발굴해 격려할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
