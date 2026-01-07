헤어케어 브랜드 '그래비티', 이마트 전매장에 미니 라인업 단독 출시

그래비티 샴푸 소용량 제품 이미지 AD 원본보기 아이콘

폴리페놀 팩토리(대표 이해신)은 헤어케어 브랜드 '그래비티' 제품의 소용량(70mL) 미니 라인업을 이마트전 매장과 SSG, 이마트몰을 통해 1일부터 독점 출시 판매에 들어갔다고 밝혔다.

그래비티는 24년 출시되어 누적 167만개 판매고를 올리고 있는 고기능성 헤어 케어 브랜드다. KAIST 석좌교수인 이해신 교수와 KAIST 연구진이 개발해 판매 초기부터 '과학자 샴푸'라는 입소문을 타고 이마트, 올리브영 등에서 오픈런을 일으키는 등 인기를 끈바 있다.

이번 이마트를 통한 소용량 라인업 독점 판매는 다이소가 5천원대 뷰티 제품으로 가파른 성장을 거두면서, 이마트 측이 이에 대응하기 위한 경쟁력 있는 뷰티 제품 구축의 일환으로 이마트에서 검증된 '그래비티'를 '픽'하면서 진행되었다.

그래비티 측도 이번 소용량 제품 출시로 기존 충성고객의 휴대 편의성을 개선함과 동시에 신규 고객들이 부담 없이 기능성 제품을 테스트할 수 있는 기회, 이와 함께 코로나 이후 커지고 있는 여행, 레저, 스포츠 시장의 휴대용 뷰티 제품 시장 진출을 꾀하고자 함도 있어 양측의 니즈가 모두 맞는다고 볼 수 있다.

그래비티 샴푸에는 KAIST 특허 기술을 기반으로 한 폴리페놀 성분 리프트맥스(LiftMax 308™)가 적용되어, 모발 표면을 감싸는 보호구조 형성을 돕는 원리로 설계됐으며, 제품 사용 후 모발의 탄력감과 볼륨감에 대한 변화를 평가한 테스트 결과가 보고된 바 있다. 이러한 특성을 바탕으로 모발 볼륨과 두피 케어에 관심이 높은 40·50대 소비자층을 겨냥했다.

그래비티 국내 영업 부문 엄성준 이사는 "합리적 가격대의 유통 채널이 주목받는 시장 환경에 맞춰, 브랜드 경험의 진입 장벽을 낮추는 방향으로 이마트와 협업한 전략적 상품기획"이라며 "더 많은 소비자가 그래비티 제품을 직접 경험할 수 있는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.





