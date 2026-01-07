본문 바로가기
KT 분당 사옥 '폭파 협박글'…경찰, 위험성 낮아 상황 종결

임춘한기자

입력2026.01.07 09:21

시계아이콘00분 24초 소요
경기 성남시 분당 KT 사옥에 대한 폭파 협박 사건이 발생한 것으로 뒤늦게 확인됐다.


경찰에 따르면 지난 5일 오후 6시5분께 KT 휴대전화 개통 상담 게시판에 "성남 KT 본사에 폭탄을 설치해놨으며, 오후 9시에 폭파할 예정"이라는 내용의 글이 올라왔다. 이어 "토스뱅크로 100억원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다"면서 계좌번호를 남겼다.

KT 측 신고를 받은 경찰은 현장에 출동했으나 위험성이 낮다고 판단해 인근 지구대 순찰차의 거점 근무 및 기동대 2개 팀 배치 등의 조치로 상황을 종결했다.


경찰은 지난해 12월 31일 토스뱅크 본사를 상대로 비슷한 내용의 협박이 들어와 서울경찰청이 수사 중인 것을 확인하고, 동일범의 소행으로 추정하고 있다.


앞서 같은 해 12월 15일부터 23일까지 총 11차례에 걸쳐 카카오, 네이버, KT, 삼성전자 등을 상대로 한 폭발물 설치 협박이 이어졌다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
