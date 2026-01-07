본문 바로가기
"말 좀 통하자" 호소에도 와장창…이희준이 그린 '가족의 민낯'

이종길기자

입력2026.01.07 09:14

영화 '직사각형, 삼각형' 21일 개봉
전주국제영화제 초청작…진선규·오의식 주연

배우 이희준이 연기를 잠시 내려놓고 연출에 도전했다. 직접 각본을 쓰고 연출한 영화 '직사각형, 삼각형'이 오는 21일 관객을 찾는다.


단편 '병훈의 하루(2018)' 이후 두 번째 연출작이다. 가족 모임이 해묵은 갈등으로 인해 예측 불가능한 파국으로 치닫는 과정을 그린다. 지난해 전주국제영화제 공식 초청작으로 선정되며 작품성을 인정받았다.

핵심은 '소통의 부재'다. 포스터 속 "말 좀 통하자, 우리 가족이잖아!"라는 카피를 통해 가장 가깝다고 믿는 가족 관계가 실상은 가장 대화가 통하지 않는 '불통의 벽'임을 암시한다. 이 감독은 일상적인 대화가 고성으로, 사소한 오해가 거대한 균열로 변질하는 순간을 블랙코미디 화법으로 포착한다. 웃음으로 시작해 서늘한 여운으로 끝맺는, 이른바 '대화 불가능 가족의 폭소극'이다.


캐스팅은 현실감을 극대화하는 데 방점이 찍혔다. 진선규, 오의식, 오용, 권소현 등 연기력이 검증된 배우들이 대거 합류했다. 격렬하게 충돌하는 가족의 모습을 날 것 그대로 담아냈다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
