유통

[오늘의신상]오뚜기, '식이섬유 플러스 현미밥·보리밥'

구은모기자

입력2026.01.07 09:15

하루 권장 식이섬유의 24% 한 그릇에
잡곡밥의 풍미와 식감, 균형 잡힌 한 끼

오뚜기 가 식이섬유가 풍부한 즉석밥 신제품 '식이섬유 플러스 현미밥·보리밥' 2종을 출시했다고 7일 밝혔다.

최근 건강 관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 식사량과 탄수화물 섭취 부담은 줄이고, 건강한 한 끼를 간편하게 챙길 수 있는 제품에 대한 수요가 늘고 있다. 이러한 소비자 니즈를 반영해 선호도가 높은 곡물인 현미와 보리를 주재료로 한 고식이섬유 즉석밥 2종을 새롭게 선보였다.


'식이섬유 플러스 현미밥·보리밥'은 1인분(130g)에 식이섬유 6g을 함유해 기존 오뚜기밥(210g)의 식이섬유 함량 대비 약 3배가량 높은 수치다. 식약처가 제안하는 하루 식이섬유 권장량의 약 24%를 충족하며, 식이섬유 섭취가 부족한 현대인에게 큰 도움이 될 수 있다. 식후 혈당 상승 억제, 혈중 중성지질 개선, 원활한 배변 활동에 도움을 주는 난소화성말토덱스트린을 더했고, 작은 용량으로 가볍게 건강한 한 끼를 챙길 수 있다. 국산 현미와 찰보리를 최적의 비율로 배합해 잡곡밥 특유의 풍미와 식감을 모두 살린 것 또한 특징이다.

오뚜기 관계자는 "식이섬유 플러스 현미밥·보리밥은 식사량과 탄수화물 섭취에 대한 부담 없이 잡곡밥의 영양과 포만감을 균형 있게 담아낸 제품"이라며 "앞으로도 변화하는 식생활 트렌드에 맞춰 일상에서 더욱 건강하게 즐길 수 있는 즉석밥 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

