LPGA 유해란, BBQ 본사 방문… 윤홍근 회장과 새 시즌 각오

윤홍근 회장에 2025 블랙데저트 우승깃발 선물

제너시스BBQ 그룹이 후원하는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 프로골퍼 유해란 선수가 새 시즌 출정을 앞두고 BBQ 본사를 찾았다.

제너시스BBQ 그룹은 유해란 선수가 지난 6일 BBQ 본사를 방문해 윤홍근 회장과 임직원들을 만나 지난해 성과에 대한 감사 인사와 올 시즌 각오를 전했다고 7일 밝혔다.

윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장(왼쪽)과 LPGA 투어 프로골퍼 유해란 선수가 서울 BBQ본사에서 만나 기념촬영을 하고 있다. 제너시스BBQ그룹 제공.

유해란 선수는 지난해 LPGA 투어 '블랙 데저트 챔피언십'에서 1라운드부터 최종 라운드까지 선두를 지키는 '와이어 투 와이어' 우승을 거두며 LPGA 통산 세 번째 우승을 달성하는 등 활약을 펼쳤다.

이날 유 선수는 윤 회장에게 그간의 후원에 대한 감사의 뜻을 담아 블랙 데저트 챔피언십 우승 당시 사용된 홀 깃발에 직접 사인과 각오를 적어 전달했다.

윤홍근 회장은 "뛰어난 인성과 경기력으로 세계 최고 무대에서 세계적인 선수로 성장한 유해란 선수의 도전을 항상 응원한다"면서 "올 시즌에도 BBQ와 함께 지난해 성적을 뛰어넘는 더 큰 목표를 향해 도전해주길 바란다"고 말했다.

유해란 선수는 "BBQ의 세심한 배려와 진심 어린 관심 덕분에 올 시즌에도 승수를 추가하기 위해 최선을 다하겠다"면서 "특히 세계 최고의 BBQ 그룹 위상에 맞게 메이저 대회 우승이라는 목표에 도전하고 싶다"고 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 지난해부터 유해란 선수와 윤이나 선수 등 LPGA 유망주들과 후원 계약을 체결하고 지원을 이어가고 있다. 현재 BBQ는 미국 33개주에 진출해 있으며, LPGA 후원 선수들과 함께 현지 유소년 골프 자선행사, 선수 대상 BBQ 치킨 시식 행사 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.





