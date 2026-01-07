본문 바로가기
중기중앙회 "노란우산 쓰고 새해 힘차게 시작하세요"

김철현기자

입력2026.01.07 12:00

새해 맞이 노란우산 온라인 가입 프로모션

중소기업중앙회는 2026년 새해를 맞아 '노란우산 온라인 가입 프로모션'을 진행한다고 7일 밝혔다.


이번 프로모션을 통해 소기업·소상공인 대표가 올해 2월 28일까지 노란우산 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 신규 가입시 5만원 상당의 쿠폰을 받을 수 있다.

쿠폰 중 온누리상품권은 전통시장·골목상권 등 오프라인 가맹점과 온누리시장에서 현금처럼 사용 가능하며, 농협맛선은 엄선된 국내 고급 농산물 선물 세트로 구성돼 있어 신규 가입 고객의 필요에 따라 선택하면 된다.

중기중앙회 "노란우산 쓰고 새해 힘차게 시작하세요"
노란우산은 폐업이나 노령 등 경영 위기 시 생활 안정과 사업 재기를 지원하기 위해 지난 2007년부터 중기중앙회가 운영하는 공적제도로 1월 현재 재적 가입자 185만 명을 넘어선 대표적인 소기업·소상공인 안전망이다.


노란우산 가입 시 소득공제 혜택(연 최대 600만원)은 물론 납입 원금에 연복리 이자가 적용돼 목돈 마련에 용이하고, 공제금은 법적으로 압류가 금지돼 위기 상황에서 최소한의 생활 안정을 확보할 수 있다.


이창호 중기중앙회 공제사업단장은 "새해를 맞아 마련된 이번 프로모션을 통해 더 많은 소기업·소상공인이 노란우산이라는 든든한 사회안전망과 함께하길 바란다"며 "앞으로도 다양한 서비스 제공으로 가입자 혜택 증대에 노력할 것"이라고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
