아시아나 "14일부터 인천공항 2터미널 이전합니다"

탑승수속 2터미널 동편 G-J 구역

고객 안내·오도착 승객 대비 철저

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 7,730 전일대비 100 등락률 -1.28% 거래량 45,939 전일가 7,830 2026.01.07 09:43 기준 관련기사 대한항공, 인천공항 2터미널 라운지 증설 박차…혁신 서비스 도입대한항공·아시아나 반납한 '인천~자카르타' 노선 티웨이 품에 아시아나, 런던·프라하·시드니에 마일리지 전용기 띄운다 전 종목 시세 보기 close 이 통합항공사 출범을 앞두고 14일부터 인천공항 제2여객터미널(T2)로 이전한다고 7일 밝혔다.

아시아나항공이 14일부터 인천공항 제2여객터미널에서 운항한다. 아시아나항공 직원이 승객에게 터미널 이전 안내를 하고 있다. 아시아나항공 AD 원본보기 아이콘

이에 14일 00시 이후 도착편 승객은 T2로 입국하며, 14일 7시 첫 출발편인 일본 오사카행 OZ112편 승객부터 T2에서 탑승 수속 및 출국하게 된다.

탑승수속은 2터미널 3층 동편에 위치한 G-J열 카운터에서 진행한다. G열과 H열은 일반석 카운터와 백드롭 카운터로 운영되며, 비즈니스클래스 승객과 우수회원은 J열 카운터를 이용할 수 있다. 또 라운지는 인천공항 제2여객터미널 대한항공 라운지를 이용할 수 있다.

아시아나항공은 터미널 이전으로 승객 혼선을 예방하기 위해 전사적 노력을 다한다는 방침이다. 홈페이지부터 예약결제창, 발권 후 발송되는 여정안내서까지 항공권 예매의 모든 단계에서 터미널 이전 사실을 안내한다. 예매 이후에도 알림톡 추가 안내를 발송하고, 회원용 정기 온라인 발행물과 공식 SNS채널을 통해 관련 안내·홍보를 확대 시행하고 있다.

또 차량 이용객을 대상으로 인천공항고속도로 가로등에 터미널 이전 안내 배너를 설치하고 이동형 광고 등으로 혼선을 방지할 예정이다. 공항철도 이용객 대상 열차 내 안내방송을 실시하며 인천공항 교통센터에 안내판을 설치해 안내하고 있다. 서울역과 광명역 도심공항터미널에서도 안내를 제공한다.

터미널을 잘못 도착한 승객에 대비해 1터미널에 안내 데스크를 별도 운영, 인천공항공사와 협력해 긴급수송 차량을 2주간 지원할 예정이다.

아시아나항공 2터미널 3층 동편에 위치한 G-J열 카운터. 아시아나항공 원본보기 아이콘

아시아나항공 관계자는 "14일부터 제2여객터미널에 찾아오실 수 있도록 고객 안내와 홍보를 더욱 확대 시행하고 있다"며 "제2여객터미널에서도 안전 운항과 최상의 서비스로 승객들을 맞이할 수 있도록 준비를 철저히 하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>