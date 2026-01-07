대한전선, 美서 230㎸ 초고압 전력망 프로젝트 수주…1000억 규모

리버사이드 전력 공급 위한 핵심 인프라 사업

설계부터 생산·포설 등까지 ‘풀 턴키’로 수행

미국 전력망 고도화…기술·품질 경쟁력으로 성과

대한전선은 자사의 미국 법인인 T.E.USA가 미국에서 230㎸ 초고압 전력망 프로젝트를 수주했다고 7일 밝혔다. 규모는 약 1000억원이다.

대한전선이 미국에서 케이블 포설을 하고 있다. 대한전선

이번 프로젝트는 미국 캘리포니아주 남부 리버사이드 지역에 230㎸급 신규 송전선로를 구축하는 핵심 인프라 사업이다. 지역 내 증가하는 전력 수요에 대응하고 자연재해나 사고 등 예기치 못한 상황에서도 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 체계를 확보하기 위해 추진됐다.

대한전선은 해당 프로젝트를 '풀 턴키' 방식으로 수행한다. 풀 턴키는 설계부터 생산, 포설, 접속, 시험, 시운전까지 전 과정을 일괄 수행하는 방식이다. 여기엔 고도의 엔지니어링 역량과 프로젝트 관리 능력 등이 요구된다. 대한전선은 기술력과 수행 경험을 종합적으로 평가받아 글로벌 기업과의 경쟁을 뚫고 적격 업체로 선정된 것으로 풀이된다.

이번 수주는 미국에서 프로젝트 다수를 성공적으로 수행하며 축적한 품질 신뢰도와 기술 경쟁력이 인정받은 결과로도 평가된다. 실제로 대한전선은 미국에서 진행된 모든 500㎸ 초고압교류송전(HVAC) 전력망 프로젝트를 수주하는 한편, 320㎸급 HVDC 전력망 프로젝트와 대도심의 노후 전력망 교체 프로젝트 등 고난도 사업에 잇따라 참여하며 역량을 증명했다.

전선업계는 2024년 약 4100테라와트시(TWh) 수준이었던 미국 연간 전력 수요가 AI 발전과 데이터센터 확대 등의 영향으로 2030년 5000TWh를 넘어설 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 신규 전력망 구축과 노후 전력망 교체 관련 사업 기회가 확대될 것으로 예상된다. 대한전선은 "차별화된 경쟁력을 기반으로 시장 공략을 가속화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



