"국내 뷰티 기업 최초"…한국콜마, AI 진단·치료 기기 CES '최고혁신상'

'스카 뷰티 디바이스'로 2관왕

글로벌 뷰티테크 경쟁력 입증

한국콜마는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에서 인공지능(AI) 기반 '스카 뷰티 디바이스(Scar Beauty Device)'가 뷰티테크부문 최고혁신상을 받았다고 7일 밝혔다. 디지털 헬스 부문에서도 혁신상을 받으며 2관왕을 달성했다.

최고혁신상은 혁신성과 디자인, 기술력 등 모든 평가 항목에서 가장 높은 점수를 받은 기술에만 수여되는 상이다. 올해 뷰티테크 부문 혁신상 수상작 10개 중 가장 주목할 만한 기술로 선정됐다.

CES 2026에서뷰티테크 부문 최고혁신상과디지털헬스 부문 혁신상을 각각 수상한 '스카 뷰티 디바이스(Scar Beauty Device)'. 한국콜마 제공.

지난해 신설된 이 상은 글로벌 빅테크 기업인 삼성전자가 첫 수상자로 이름을 올렸다. 올해는 글로벌 화장품 ODM 기업인 한국콜마가 두 번째 수상기업으로 선정되었으며 뷰티 기업으로서는 최초다.

뷰티테크 부문 최고혁신상을 받은 '스카 뷰티 디바이스'는 상처 치료와 메이크업 커버를 한 기기로 해결하는 세계 최초 원스톱 통합 디바이스다. 기존에는 상처가 나면 연고를 바르고 메이크업을 통해 상처를 가렸다면, 이 기기를 활용하면 10분 만에 치료와 미용을 동시에 마무리할 수 있다.

핵심은 AI 빅데이터와 압전미세분사 기술(피에조 일렉트릭플레이팅, Piezo-Electric Plating)이다. 상처 부위를 스마트폰 애플리케이션(앱)으로 촬영하면 AI 알고리즘이 상처 유형을 12가지로 분류하고 상태를 정밀 분석한다.

이후 상처에 맞는 치료제를 압전 미세 분사기술로 정밀 분사한다. 동시에 사용자피부톤에 맞춘 180여 가지 색상을 조합해 최적의 커버 메이크업 파우더를 분사하게 된다. 압전미세분사 기술은 잉크젯 프린터에서 전기신호로 잉크를 밀어내는 방식으로 열 발생 없이 정밀하게 분사할 수 있는 장점이 있다.

스카 뷰티 디바이스는 스마트폰 화면을 통해 치료제 분사량을 실시간으로 확인하고 제어할 수 있다. 직관적인 사용자환경(UI·UX) 설계는 일반 소비자도 쉽게 사용할 수 있어 편의성 측면에서 호평받았다.

'스카 뷰티 디바이스(Scar Beauty Device)'. 한국콜마 제공.

한국콜마는 상반기 중 기술 론칭을 완료하고 하반기부터 본격적인 고객사 확보에 나설 계획이다. 핵심 기술인 압전 미세 분사 기술을 맞춤형 화장품 생산에 적용할 수 있도록 소프트웨어를 고도화하고, 현재 정부 주도의 AX(인공지능 전환) 연구과제와 연계해 스마트팩토리설계에도 박차를 가할 방침이다.

한국콜마 관계자는 "이번 최고혁신상 수상은 기술 자체보다 사람 중심의 사용 경험과 실질적 문제 해결에 초점을 맞춘 연구의 결과"라며 "앞으로도 AI와 디지털 기술을 접목한 차별화된 뷰티테크 솔루션을 지속적으로 선보이며 뷰티테크 분야를 선도해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 한국콜마는 CES 2026 기간인 오는 9일까지 미국 라스베이거스 베네시안 엑스포홀 A-D 55050(라이프스타일 섹션)에서 부스를 운영하며, AI 기반 마이크로바이옴 두피 진단 솔루션 '두피 카이옴(CAIOME)'을 현장에서 시연한다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



