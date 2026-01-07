구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 국회에서 열린 2026년 경제성장전략 당정협의에서 모두발언을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 당정 "총수요 진작으로 민생경제 회복 총력…초혁신경제 가속화"
2026년 01월 07일(수)
구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 국회에서 열린 2026년 경제성장전략 당정협의에서 모두발언을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다
"김주애 과도한 스킨십…北 간부들 시선 피하거나 당혹" 의도 분석한 日 언론
"공기부터 달라졌다" 노량진 술렁…공무원 시험 다시 주목받나
"비싸도 간다"…'설 연휴' 한국인들 몰린다는 '이 여행지'
'마두로 체포' 다음?… "까불면 다친다" 메시지에 '김해공항' 등장한 이유
흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'
"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'
종묘 앞 500년 만에 드러난 '한양의 골격'…개발 vs 보존 '딜레마'
'유튜브 제국' 흔들, 이젠 '릴스 천하'…10대 미디어 권력 교체
쿠팡 반격 나선 롯데…베일벗는 신동빈의 '1조 베팅' 이커머스