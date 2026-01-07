마두로 경호 실패, 요원 32명 사망…'냉전시대 스타' 쿠바 정보기관 굴욕

美 베네수엘라 수도 공습 및 마두로 체포 충격

마두로 경호하던 쿠바 정보요원들 32명 사망

미군은 피해 없어…"쿠바 정권에 타격 될 것"

미국이 베네수엘라 수도 카라카스를 전격 공습해 니콜라스 마두로 대통령을 체포하면서 그를 보호하던 남미의 최정예 쿠바 정보요원의 취약점이 드러났다는 지적이 나오고 있다. 연합뉴스는 5일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)을 인용해 "(쿠바 요원들은) 베네수엘라로 건너가 마두로 대통령 경호를 맡았으나, 마두로 대통령도 지키지 못했고 쿠바 요원 32명을 잃었다"며 "정보활동에서 최정예로 불리던 쿠바가 체면을 구겼다는 분석이 나온다"고 보도했다.

쿠바 아바나의 미국 대사관 인근에 위치한 반제국주의 연단에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하는 과정에서 미군에 의해 사망한 쿠바 요원들을 기리기 위해 국기가 게양되고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 마두로 대통령은 쿠바 요원들이 가장 중요하게 보호하던 인물 중 하나였다. 그러나 지난 3일 오전 2시께 미국이 마두로 대통령의 안전 가옥을 급습해 대통령 부부를 체포해 가는 과정에서 미군 측 사상자나 장비의 손실은 없었던 것으로 알려졌다. 반면 마두로 대통령 경호 과정에서 쿠바 요원 32명이 사망했다.

쿠바 정보요원들은 냉전 시대의 스타로 불린다. 미국과 대립해 온 쿠바의 최고 지도자 피델 카스트로 암살 음모를 저지하고, 미국 고위 당국자들을 포섭했으며 앙골라와 파나마 등 동맹국의 국가 원수를 보호했다. 구소련 정보기관인 KGB는 라틴 아메리카와 아프리카에 걸친 정보망을 구축하기 위해 쿠바에 의존하기도 했다.

소련 붕괴 이후에는 경제가 어려워지면서 석유 부국인 베네수엘라에서 살길을 찾았다. 아스드루발 데 라 베가를 비롯한 쿠바 고위 정보·군사 전문가들이 베네수엘라에서 경호팀을 이끈 것으로 알려졌다. 데 라 베가는 마두로 대통령을 그림자처럼 따르며 잠도 옆방에서 잘 정도로 가까웠으나, 현재 그의 행방은 확인되지 않는다.

지난 3일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치 마러라고에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 존 랫클리프 CIA 국장(왼쪽), 마코 루비오 국무장관(오른쪽)이 베네수엘라의 미군 작전을 보고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

이번 공습 전까지 미국과 베네수엘라는 긴장 관계를 이어왔다. 지난달 초 미국 중앙정보국(CIA)은 미군 특수작전부대의 정보 지원을 받아 드론을 활용해 베네수엘라 해안의 외딴 부두를 공격했다. 미국 정부는 해당 부두가 베네수엘라 범죄 조직 '트렌 데 아라과'가 마약을 보관한 뒤 선박에 적재해 밀반출하는 거점으로 활용돼왔다고 판단한 것으로 알려졌다. 당시 도널드 트럼프 미국 대통령은 "베네수엘라에서 첫 지상 군사 작전을 단행했다"고 밝혔다.

이러한 위협에도 쿠바는 결국 마두로 대통령 경호에 실패했다. 이번 사태에 대해 '쿠바의 베네수엘라 개입'의 저자 마리아 베를라우는 "쿠바의 패배"라며 "쿠바의 안보 절차에 취약점이 있음을 드러냈다"고 WSJ에 말했다. 호르헤 카스타녜다 멕시코 전 외무부 장관은 "더욱 심각한 것은 미국에 아무런 피해도 주지 못했다는 점"이라며 "이는 쿠바가 필요한 만큼의 전력을 갖추지 못했다는 의미"라고 지적했다. WSJ은 "이번 일로 쿠바 정권에 타격을 줄 가능성이 제기된다"며 "가중되는 경제난 속에서 베네수엘라의 경제적 지원과 저렴한 석유 공급이 끊어질 경우 더욱 문제가 될 수 있다"고 평가했다.

앞서 트럼프 대통령은 "쿠바에 군사 개입은 필요 없다. 쿠바는 이미 무너질 준비가 돼 있다"며 "쿠바는 이제 수입원이 없다. 모든 수입은 베네수엘라와 그 석유에서 나왔다"고 밝혔다.





