"완성형 HDR" 삼성D-인텔, 차세대 저전력 기술 개발

삼성디스플레이, '스마트 파워 HDR' 개발

"성능 향상과 전력 최적화의 중요한 진전"

삼성디스플레이와 인텔이 노트북의 고명암비(HDR) 모드에서 유기발광다이오드(OLED) 소비 전력을 최대 22% 줄일 수 있는 차세대 기술을 공동 개발했다. 인공지능(AI) PC 보급이 본격화한 시점에서 배터리 효율은 물론, HDR 고화질 사용환경을 개선할 것으로 기대된다.

삼성디스플레이는 인텔과 손잡고 차세대 저전력 기술 '스마트 파워(Smart Power) HDR™' 기술을 공동 개발했다고 7일 밝혔다. 이는 노트북에서 비교적 적은 소비 전력으로 HDR 모드를 즐길 수 있는 저전력 기술이다. 통상 디스플레이 소비 전력은 구동전압의 영향을 크게 받는다. 기존 HDR 모드에선 콘텐츠에 상관없이 고전압으로 구동전압을 고정해 소비 전력 손실이 발생했다면 '스마트 파워 HDR'은 콘텐츠에 따라 전압을 달리해 소비 전력을 아낄 수 있다.

웹 브라우징이나 문서 작업 등 일반적인 노트북 사용 환경에선 낮은 전압으로도 디스플레이 구동이 가능하다. 하지만 고화질 게임·영상을 구동할 땐 휘도가 높아지면서 높은 전압을 필요로 하는데, 기존 HDR 모드는 콘텐츠와 상관없이 최대 휘도에 고전압으로 고정돼 있어 일반적인 사용환경에선 불필요한 전력 소모가 발생한다. 많은 노트북 제품이 영상·게임 등 콘텐츠를 더욱 선명하고 생동감 있게 표현하는 HDR 모드의 장점에도 불구하고, 색 영역과 밝기가 제한적인 SDR을 기본 화질 모드로 제공하는 이유라고 삼성디스플레이는 설명했다.

하지만 '스마트 파워 HDR'은 기존 HDR 모드 대비 웹 브라우징 등 일반 사용 환경에선 22%, 고화질 구동 환경에선 17%까지 OLED 발광 소비 전력을 절감할 수 있는 것으로 나타났다. 특히 문서 작업과 같은 일반 사용환경에선 SDR 모드와 소비 전력이 유사한 수준이다.

삼성디스플레이는 지난해 2월 인텔과의 양해각서 체결 이후 기술 개발을 위한 협력을 이어왔다. 양사는 노트북 시스템온칩(SoC)에서 실시간으로 프레임별 최대 휘도값을 분석해 OLED 패널을 제어하는 타이밍 컨트롤러(T-CON·Timing Controller)에 전송하면 T-CON이 해당 밝기 데이터와 전체 픽셀 중 작동하는 픽셀의 비율(OPR·On Pixel Ratio)을 분석해 콘텐츠에 적합한 구동전압을 조절하는 방식으로 '스마트 파워 HDR'을 구현했다고 밝혔다.

정용욱 삼성디스플레이 IT전략마케팅팀장(상무)은 "스마트 파워 HDR은 HDR의 우수성을 스펙보드를 넘어 실제 사용환경에서 소비자들이 느끼고 체감할 수 있게 해주는 완성형 HDR"이라며 "스마트 파워 HDR 기술을 더욱 고도화하는 한편, 다양한 OLED 저전력 기술을 통해 소비자가 노트북으로 선명한 HDR 고화질 콘텐츠를 즐길 수 있도록 기술을 개발하겠다"고 했다.

토드 르웰렌 인텔 PC 생태계 및 AI 솔루션 총괄은 "디스플레이는 노트북 전체 전력 소비량의 절반 이상을 차지하기 때문에 효율성 개선을 위한 핵심 목표"라며 "이번 협업은 시각적 혁신의 한계를 뛰어넘는 것으로, 성능 향상과 전력 최적화의 중요한 진전을 의미한다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



