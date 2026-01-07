고양시, 경기도 지방세 특별징수 평가 '2회 연속 최우수' 선정

상반기 이어 2회 연속 '최우수' 영예

체납징수 혁신 선도

경기 고양특례시(시장 이동환)는 경기도가 실시한 2025년 하반기 지방세 특별징수대책 시군 평가에서 '최우수' 기관으로 선정됐다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 2025년 상반기 평가에서 '최우수'기관에 선정된 데 이어 하반기에도 연속으로 1위를 차지해 고양특례시 체납징수 행정의 우수성과 전문성을 다시 한번 입증했다.

경기도는 도내 31개 시군을 대상으로 ▲체납액 정리 실적 ▲가상자산 체납처분 실적 ▲가택수색 실적 등 3개 분야, 총 14개 지표를 종합 평가했다.

시는 수원·용인·성남·화성 등 대규모 지자체가 포함된 1그룹에서 압도적인 실적을 기록하며 '최우수'기관으로 선정되는 영예를 안았다.

특히 가상자산 압류 처분과 고액·상습 체납자에 대한 가택수색을 적극 추진해 체납징수 실효성을 크게 높였으며, 체납자의 가상자산 보유 현황을 면밀히 분석해 체계적인 압류를 실시하고, 은닉재산 추적과 가택수색을 병행하는 등 강도 높은 체납처분을 전개했다.

이와 함께 ▲빅데이터 기반 맞춤형 징수대책 추진 ▲금융정보를 활용한 체납 신(新) 징수기법 활용 ▲경기도 최초 번호판 영치 전담 TF팀 운영 등 선제적이고 적극적인 지방세 체납처분 정책을 펼치며 성실납세 문화 정착과 체납세 조기 정리에 크게 기여했다.

고양특례시 관계자는 "2회 연속 '최우수'기관 선정은 체납징수 혁신과 자주재원 확충을 위한 우리 시의 확고한 의지와 현장 중심 행정이 맺은 결실"이라며 "앞으로도 납세자 권익을 존중하는 가운데 선제적이고 적극적인 징수 활동을 통해 공정한 조세질서 확립과 시 재정 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



