강북구, 목요일 야간 민원실 운영…밤 8시까지 연장

혼인신고·여권 발급 퇴근 후 처리 가능

서울 강북구(구청장 이순희)가 평일 근무시간 내 민원실 방문이 어려운 맞벌이 부부와 직장인을 위해 '일과시간 외 민원실'을 운영하고 있다.

강북구청 민원실. 강북구 제공.

야간 민원실은 강북구청 민원여권과(강북구 덕릉로 138, 1층)에서 매주 목요일 오후 6시부터 8시까지 운영된다. 이용 빈도가 높은 주요 행정 서비스를 퇴근 후에도 편리하게 처리할 수 있도록 문을 연 것이다.

야간 민원실에서는 구민뿐 아니라 누구나 주민등록 등·초본과 인감증명서, 가족관계증명서 등 각종 민원 서류 발급은 물론 국내 혼인신고 접수와 같은 가족관계등록 신고 관련 업무도 처리할 수 있다.

최근 수요가 많은 여권 관련 행정 서비스도 야간에 이용할 수 있다. 민원인은 퇴근 후 시간을 활용해 여권을 신청하거나 제작된 여권을 교부받을 수 있어, 별도의 연차 휴가를 쓰지 않고도 관련 업무를 처리할 수 있다.

구는 야간 민원실 외에도 총 119종의 서류 발급이 가능한 무인민원발급기를 관내 곳곳에서 운영 중이다. 구청 종합상황실과 각 동 주민센터뿐만 아니라 수유역, 미아역 등 주요 지하철 역사에도 설치해 접근성을 높였다. 자세한 내용은 강북구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



