성남시, 1인 가구 위한 ‘추억의 할리우드 영화’ 120회 무료 상영

경기 성남시는 오는 2월 28일까지 1인 가구 힐링 스페이스 커뮤니티 홀(중원구 둔촌대로 100 4층)에서 '추억의 할리우드 영화'를 총 120회 무료 상영한다.

성남시 중원구 둔촌대로 100 4층에 있는 1인가구 힐링스페이스. 성남시 제공

이번 영화 상영은 중장년 1인 가구에는 동시대 감성을 나누는 힐링의 기회를 제공하고 청년층 1인 가구에는 폭넓은 문화 여가 생활을 제공하기 위해 마련된다.

상영작은 △바람과 함께 사라지다 △욕망이라는 이름의 전차 △로마의 휴일 △필라델피아 스토리 △누구를 위하며 종을 울리나 △탑건 △로미오와 줄리엣 △이유 없는 반항 △카사블랑카 △돌아오지 않는 강 등 모두 24편이다.

클라크 게이블, 비비언 리, 그레고리 펙, 오드리 헵번, 캐리 그랜트, 제임스 딘 등 할리우드 명배우들을 만날 수 있는 작품들로 선정했다.

영화 상영은 힐링스페이스 운영시간에 맞춰 진행된다.

월·화·목·금요일은 △1차 오전 10시 30분 △2차 오후 4시 △3차 오후 7시 등 하루 3회 상영한다.

수·토요일은 △오전 10시 △오후 2시 등 하루 2회 상영한다. 회차당 관람 인원은 10명 내외다.

영화 관람 신청은 성남시 평생학습 통합 플랫폼 '배움숲'을 통해서 하면 된다.

상영 당일 성남시 1인 가구 힐링스페이스를 방문해 입실해도 된다.

시 관계자는 "중장년·청년 세대를 아우르는 문화 교류 프로그램이 될 것"이라면서 "1인가구 힐링스페이스에서 연말까지 댄스 영화, 뮤직 영화, 마블 영화, 홍콩 영화, 디즈니 영화, 시리즈 영화 등 월별 테마 상영을 이어갈 계획"이라고 말했다.

성남시 1인가구 힐링스페이스 1~2월 영화 상영 시간표. 성남시 제공

성남시 1인 가구 힐링스페이스는 지난 2023년 7월 18일 전국 첫 직영 체제로 설치된 1인 가구 지원시설이다.

성남지역 38만3004가구의 35.1%를 차지하는 1인 가구(13만4409가구)를 정책적으로 지원하는 역할을 한다.

이번 영화 상영 외에도 심리 상담, 여가·교류 지원, 건강·금융 경제 교육, 공유부엌 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

힐링스페이스 운영시간은 월·화·목·금요일은 오전 9시 30분부터 오후 9시 30분까지, 수·토요일은 오후 5시까지다. 일요일은 휴무다.





성남=이종구 기자



