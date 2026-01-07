본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]전국 구름 많음…제주도엔 눈·비

임춘한기자

입력2026.01.07 07:29

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수요일인 7일은 전국이 구름 많다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 제주도 등 일부 지역에는 눈 또는 비가 내리겠다.


경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 적설량은 제주도 산지 1~3㎝이고, 예상 강수량은 제주도 5㎜ 미만이다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 1.0도, 인천 3.6도, 수원 -2.9도, 춘천 -3.8도, 강릉 4.3도, 청주 0.5도, 대전 1.6도, 전주 1.0도, 광주 -1.1도, 제주 7.8도, 대구 -1.8도, 부산 2.5도, 울산 1.5도, 창원 1.8도 등이다. 낮 기온은 0∼9도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 전 권역이 '보통'으로 예상된다.


바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 0.5∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

종묘 앞 500년 만에 드러난 '한양의 골격'…개발 vs 보존 '딜레마'

'유튜브 제국' 흔들, 이젠 '릴스 천하'…10대 미디어 권력 교체

쿠팡 반격 나선 롯데…베일벗는 신동빈의 '1조 베팅' 이커머스

엔비디아 "美 정부, H200 대중 수출 승인 작업 중…시점은 미정"

새로운 이슈 보기