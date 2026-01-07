美 백악관 "그린란드 획득은 안보 우선 과제…미군 활용도 선택지"

1기때부터 그린란드 눈독 들인 트럼프

마두로 체포 이후 그린란드 병합 이슈 재부상

영국 등 7개국 반발…"그린란드 결정 권한 덴마크에"

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 논의를 진행 중이며, 이를 위해 미군을 활용하는 방안도 배제하지 않고 있다고 백악관이 밝혔다고 로이터 통신이 6일(현지시간) 보도했다.

백악관은 이날 로이터의 관련 질의에 대한 답변에서 "트럼프 대통령은 그린란드 획득이 미국의 국가안보 우선 과제이며, 북극 지역에서 적들을 억제하는 데 필수적이라는 점을 분명히 해왔다"고 밝혔다.

이어 "트럼프 대통령과 그의 팀은 이러한 중요한 외교 정책 목표를 달성하기 위해 다양한 선택지를 논의하고 있다"며 "미군 활용 역시 최고사령관이 고려할 수 있는 옵션 가운데 하나"라고 설명했다.

트럼프 대통령은 집권 1기 행정부 시절부터 그린란드 매입 의사를 공개적으로 밝혀왔다. 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 기습 체포 작전 이후 그린란드 문제를 다시 언급하며 관심을 재차 드러내고 있다.

트럼프 대통령은 지난 4일 미국 시사주간지 애틀랜틱과의 인터뷰에서 "안보를 위해 그린란드가 반드시 필요하다"고 말했었다.

특히 트럼프 대통령의 최측근으로 꼽히는 스티븐 밀러 백악관 정책 담당 부비서실장은 전날 CNN 인터뷰에서 미국의 그린란드 병합을 위해 무력 사용이 가능한지를 묻자 "그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 충돌하려는 국가는 없을 것"이라고 답했다.

앞서 밀러 부비서실장의 아내이자 보수 성향 팟캐스터인 케이티 밀러는 소셜미디어에 성조기로 표현된 그린란드 지도와 함께 "머지않아"라는 문구를 게시하기도 했다.

그린란드는 북대서양조약기구(NATO) 회원국인 덴마크의 자치령이다. 도널드 트럼프 대통령의 병합 구상이 재부상하자 덴마크를 비롯한 유럽 각국은 강하게 반발하고 있다.

영국과 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 7개국은 이날 공동성명을 통해 "그린란드는 그린란드 주민의 것이며, 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정할 권한은 오직 덴마크와 그린란드에 있다"고 밝혔다.

공동 성명과 별도로 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 프랑스 파리에서 열린 우크라이나 지원 '의지의 연합' 정상회의 후 미국 대표단이 함께 참석한 공동 기자회견에서 "그린란드는 덴마크의 주권 아래 있는 영토이며, 앞으로도 그럴 것"이라고 강조했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



