본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

구로구, 청년 어학·자격시험 응시료 600명 지원

김민진기자

입력2026.01.07 06:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최대 10만원까지 응시료 실비 제공

서울 구로구(구청장 장인홍)가 올해부터 미취업 청년 대상 어학 및 국가자격시험 응시료 지원사업의 규모를 대폭 확대한다. 구는 지원 대상을 지난해 300명에서 올해 600명으로 늘려 운영한다. 예산도 6000만원으로 두 배 증액했다.

구로구청 전경. 구로구 제공.

구로구청 전경. 구로구 제공.

AD
원본보기 아이콘

'청년 어학 및 국가자격시험 응시료 지원사업'은 미취업 청년이 어학시험 또는 국가공인자격시험에 응시할 경우 응시료 실비를 1인당 최대 10만원까지 지원하는 사업이다. 생애 1회만 신청 가능하며, 영어·일본어·중국어 등 어학 33종과 한국사 능력검정시험을 포함한 국가자격시험 884종이 지원 대상이다.


신청일 기준 구로구에 거주하는 만 19세에서 39세 사이의 미취업 청년이면 누구나 신청할 수 있다. 주 26시간 미만의 단기근로자나 정부 일자리 사업 참여자도 포함된다.

신청은 매월 21일부터 말일까지 전자우편 또는 구로구청 일자리지원과를 방문해 서류를 접수하면 된다. 서류 심사 및 결격사유 확인을 거쳐 매월 15일경 대상자가 선정되며, 응시료는 매월 20일께 개인 계좌로 입금된다. 신청 시에는 주민등록초본, 건강보험자격득실확인서, 응시확인서 등이 필요하다.


자세한 사항은 구로구청 누리집 또는 일자리지원과 청년지원팀(02-860-2081)에서 확인할 수 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

"환율방어 위해 국민연금 수익성 희생한다?" 환헤지에 대한 오해와 진실

새로운 이슈 보기