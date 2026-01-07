베네수 법무장관 "미군 공격은 전쟁범죄…검찰 조사 벌일 것"

검찰 수사 예고

뉴욕타임스 "미 공격 사망자수 80명"

타레크 윌리엄 사브 베네수엘라 법무부 장관은 미군의 군사 작전 과정에서 대통령 경호 요원과 민간인 수십 명이 숨졌으며 이는 '전쟁 범죄'에 해당한다고 주장했다.

6일(현지시간) AP통신 등에 따르면 사브 장관은 이날 베네수엘라 수도 카라카스에서 열린 기자회견에서 "전쟁 선포나 유엔 안전보장이사회 결의를 거치지 않은 군사 작전은 불법 테러리즘 공격에 해당한다"고 말했다.

다만 사브 장관은 정확한 사망자 수나 사망자 국적에 대해서는 밝히지 않았다. 그는 베네수엘라 본토를 공격해 사상자를 낸 행위와 관련해 검찰이 전쟁 범죄 혐의로 조사에 착수할 예정이라고 밝혔다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 베네수엘라 고위 당국자의 말을 인용해 전날 미군 공격으로 인한 사망자 수가 마두로 대통령 경호 인력과 민간인들을 포함해 80명으로 늘었다고 보도했다.

쿠바 정부는 미군의 마두로 대통령 체포 작전 과정에서 쿠바 국적자 32명이 숨졌다고 밝힌 상태다.

앞서 미군은 지난 3일 베네수엘라 수도 카라카스의 안전가옥을 급습, 마두로 대통령 부부를 체포해 미국으로 압송했다.





