양천구, '양천마라톤' 참가자 모집…안양천 벚꽃길 달린다

8일부터 5000명 선착순 모집

4월 11일 4개 코스로 진행

서울 양천구(구청장 이기재)가 봄 안양천을 배경으로 펼쳐지는 제15회 양천마라톤 대회 '벚꽃런' 참가자를 모집한다.

구는 8일 오전 10시부터 대회 참가자 5000명을 선착순으로 접수한다. 대회는 4월 11일 안양천 해마루 축구장을 출발점으로 5㎞, 5㎞ 가족런, 10㎞, 하프 등 4개 코스로 진행된다.

지난 제14회 양천마라톤 대회에서 참가자들과 함께 뛰는 이기재구청장(가운데). 양천구 제공.

올해는 안양천 벚꽃길과 한강 수변을 따라 달리는 코스로 재구성해 도심과 자연이 어우러진 풍경을 즐길 수 있다. 특히 5㎞ 코스에는 양천마라톤 홍보대사인 '국민 마라토너' 이봉주가 함께 참여한다. 이 종목은 남녀노소 누구나 부담 없이 달릴 수 있어 매년 접수 시작과 동시에 빠르게 마감되는 만큼 서둘러 신청하는 것이 좋다.

대회 당일에는 포토존, 체험부스, 공연 등 다채로운 행사도 마련돼 참가자와 가족, 응원객 모두가 즐길 수 있는 축제 분위기를 더할 예정이다.

참가자 전원에게는 대회 기념 티셔츠가 제공되며, 하프코스와 10㎞ 참가자에게는 러닝벨트, 5㎞와 가족런 참가자에게는 백가방이 추가로 지급된다.

구는 최적의 러닝 환경을 제공하기 위해 러너 전용 탈의실과 물품보관소 부스를 설치하고, 2.5㎞마다 급수대와 간식 테이블을 운영한다. 또 전문 안전요원 200명이 현장을 관리하고, 심폐소생술 교육을 이수한 자전거 레이스 패트롤이 코스를 순찰하며 부상이나 낙오 등 돌발 상황에 신속히 대응한다.

참가 신청은 양천마라톤 대회 공식 홈페이지(https://www.ycrun.com/)에서 할 수 있다.

이기재 양천구청장은 "2023년 8년 만에 다시 시작된 양천마라톤 대회가 이제는 전국 러너들이 찾는 양천의 대표 스포츠 행사로 자리 잡았다"며 "이번 대회는 벚꽃길을 따라 달리며 양천마라톤만의 매력을 경험할 수 있도록 준비했으니 많은 구민이 참여하길 바란다"고 말했다.





김민진 기자



