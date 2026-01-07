본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

양천구, '양천마라톤' 참가자 모집…안양천 벚꽃길 달린다

김민진기자

입력2026.01.07 06:04

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8일부터 5000명 선착순 모집
4월 11일 4개 코스로 진행

서울 양천구(구청장 이기재)가 봄 안양천을 배경으로 펼쳐지는 제15회 양천마라톤 대회 '벚꽃런' 참가자를 모집한다.


구는 8일 오전 10시부터 대회 참가자 5000명을 선착순으로 접수한다. 대회는 4월 11일 안양천 해마루 축구장을 출발점으로 5㎞, 5㎞ 가족런, 10㎞, 하프 등 4개 코스로 진행된다.

지난 제14회 양천마라톤 대회에서 참가자들과 함께 뛰는 이기재구청장(가운데). 양천구 제공.

지난 제14회 양천마라톤 대회에서 참가자들과 함께 뛰는 이기재구청장(가운데). 양천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

올해는 안양천 벚꽃길과 한강 수변을 따라 달리는 코스로 재구성해 도심과 자연이 어우러진 풍경을 즐길 수 있다. 특히 5㎞ 코스에는 양천마라톤 홍보대사인 '국민 마라토너' 이봉주가 함께 참여한다. 이 종목은 남녀노소 누구나 부담 없이 달릴 수 있어 매년 접수 시작과 동시에 빠르게 마감되는 만큼 서둘러 신청하는 것이 좋다.

대회 당일에는 포토존, 체험부스, 공연 등 다채로운 행사도 마련돼 참가자와 가족, 응원객 모두가 즐길 수 있는 축제 분위기를 더할 예정이다.


참가자 전원에게는 대회 기념 티셔츠가 제공되며, 하프코스와 10㎞ 참가자에게는 러닝벨트, 5㎞와 가족런 참가자에게는 백가방이 추가로 지급된다.


구는 최적의 러닝 환경을 제공하기 위해 러너 전용 탈의실과 물품보관소 부스를 설치하고, 2.5㎞마다 급수대와 간식 테이블을 운영한다. 또 전문 안전요원 200명이 현장을 관리하고, 심폐소생술 교육을 이수한 자전거 레이스 패트롤이 코스를 순찰하며 부상이나 낙오 등 돌발 상황에 신속히 대응한다.

참가 신청은 양천마라톤 대회 공식 홈페이지(https://www.ycrun.com/)에서 할 수 있다.


이기재 양천구청장은 "2023년 8년 만에 다시 시작된 양천마라톤 대회가 이제는 전국 러너들이 찾는 양천의 대표 스포츠 행사로 자리 잡았다"며 "이번 대회는 벚꽃길을 따라 달리며 양천마라톤만의 매력을 경험할 수 있도록 준비했으니 많은 구민이 참여하길 바란다"고 말했다.

‘제15회 양천마라톤대회’ 홍보포스터. 양천구 제공.

‘제15회 양천마라톤대회’ 홍보포스터. 양천구 제공.

원본보기 아이콘




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

"환율방어 위해 국민연금 수익성 희생한다?" 환헤지에 대한 오해와 진실

새로운 이슈 보기