오세훈-안철수 회동 "국힘, 잘못된 과거와 절연해야"

한진주기자

입력2026.01.06 22:00

당 위기 극복 방안 등 논의

오세훈 서울시장이 6일 안철수 국민의힘 의원과 만나 지방선거를 앞두고 당 쇄신과 위기 극복방안 등을 논의했다.


오세훈 서울시장과 안철수 국민의힘 국회의원이 6일 오후 서울 용산구 한남동 서울시장 공관에서 회동했다. 서울시 제공

오세훈 서울시장과 안철수 국민의힘 국회의원이 6일 오후 서울 용산구 한남동 서울시장 공관에서 회동했다. 서울시 제공

오 시장은 이날 오후 용산구 한남동 공관에서 안 의원을 향해 "선거를 앞두고 서울시와 경기도가 같이 할 일이 많다"고 말했다.

안 의원은 "중요한 시기에 말씀 나누는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 말했다.


김병민 서울시 정무부시장은 회동 후 "국민의힘이 잘못된 과거와 절연하고 민생 중심의 유능한 정당으로 나아가야 한다는 데 뜻을 함께했다"고 밝혔다.


김 부시장은 "두 사람은 당의 변화, 외연 확장과 통합의 길에 대해 지속적으로 함께 소통해나가기로 했다"고 덧붙였다.

경기 성남 분당 갑이 지역구인 안 의원은 4선으로 국민의힘 내에서 경기도에 지역구를 둔 의원 중 최다선이다.


오 시장과 안 의원은 국민의힘 내에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 비판적 시각으로 바라보고 당 차원에서 국민에게 사과해야 한다는 입장을 밝혀왔다.


오 시장은 새해 첫날 페이스북에 당 지도부에 변화를 촉구하기도 했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
