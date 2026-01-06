본문 바로가기
금산→대전복합터미널행 '시외버스', 3월부터 '대전역' 경유

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.06 19:46

충남도·대전시·중부고속·대전복합터미널 등과 협의 완료

금산군청(사진=금산군 제공)

금산군청(사진=금산군 제공)

금산군의 숙원 사업이었던 시외버스 '대전역' 경유가 오는 3월부터 시행된다.


금산군이 금산군민의 기차 등 광역교통 이용 편의 및 방문객의 방문 편의 증진을 위해 대전복합터미널행 시외버스의 대전역 경유를 충남도 사업계획변경 허가 등의 절차를 거쳐 오는 3월부터 운행한다.

시외버스 대전역 경유는 10여 년 전부터 지속적으로 추진 해 왔으나 이해관계자 협의 및 대전역 교통혼잡 우려 등의 사유로 추진이 어려워 잠정 중단됐었다.


군은 지난 2023년부터 충남도, 대전시, 중부고속, 대전복합터미널 등과 대전역 경유를 위한 협의를 다시 개시해 지난해 큰 틀에서의 협의를 완료했다.


정류장은 대전역 인근 트램 추진으로 인한 교통혼잡 및 중부고속의 주 52시간제 준수 등을 고려해 대전역에서 도보 7분 거리인 동광장에 신설했다.

이석영 건설교통과 담당자는 "금산군의 숙원 사업이었던 대전역 경유 시행에 협조해 주신 관계 행정기관 및 중부고속, 대전복합터미널 관계자들께 감사드린다"며 "군민들의 광역교통 이용 편의 증진을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
