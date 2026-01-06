"비싸도 간다"…'설 연휴' 한국인들 몰린다는 '이 여행지'

도쿄·오사카 최다 검색…가고시마 160% 증가

성수기요금 부담 속 '시즌스위칭' 수요도 확대

설 연휴를 앞두고 숙박 요금 상승에도 불구하고 도쿄·오사카 등 일본 주요 도시로 향하는 한국인 여행객들의 발길이 이어지고 있다. 이와 함께 가고시마·고베 등 일본 소도시와 호주·중동 지역에도 관심이 확산하며 여행 선택지가 넓어지는 모습이다.

성수기 요금에도 일본 여행 강세…소도시 관심 확대

6일 호텔스닷컴 예약 데이터를 분석한 결과 도쿄·오사카·후쿠오카·삿포로는 여전히 한국인 여행객에게 가장 많이 검색된 일본 여행지로 집계됐다. 이와 함께 설 연휴 여행을 계획하는 수요가 늘면서 가고시마는 전년 대비 검색량이 160% 증가했고 고베 역시 95% 늘며 새로운 인기 여행지로 부상했다.

설 연휴 기간 일본 주요 도시의 숙박 요금에는 성수기 가격 흐름이 반영됐다. 호텔스닷컴에 따르면 도쿄의 평균 일일 요금(ADR)은 약 37만1000원, 오사카는 약 26만7000원으로 집계됐다. 이는 호텔스닷컴이 지난해 공개한 호텔 가격 지수(Hotel Price Index) 평균인 도쿄 25만5000원, 오사카 19만9000원보다 높은 수준이다.

장거리 여행지·시즌 스위칭 여행도 관심↑

반면 일부 장거리 여행지는 설 연휴에도 비교적 안정적인 숙박 요금을 유지한 것으로 나타났다. 영국 런던의 설 연휴 기간 ADR은 약 34만4000원으로 연간 평균(약 37만원)보다 낮았고 이탈리아 로마는 약 34만원으로 연중 평균과 비슷한 수준을 보였다.

계절이 반대인 지역으로 떠나는 이른바 '시즌 스위칭' 여행에 대한 관심도 확대되고 있다. 호텔스닷컴에 따르면 멜버른과 시드니, 두바이 등 지역의 검색량은 전년 대비 각각 60%, 30%, 85% 오르며 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 설 연휴 기간 한국인 여행객들의 여행 선택지가 더욱 다양해지고 있다는 분석이다.

호텔스닷컴 관계자는 "이번 데이터는 설 연휴를 중심으로 한국인 여행객들의 여행 계획과 예약 행태를 비롯해 성수기 기간 동안 나타나는 여행 수요와 가격 동향을 보여준다"고 설명했다.

한편 일본 정부는 관광객 급증에 따른 '오버투어리즘' 문제에 대응하기 위해 올해 7월부터 출국 시 부과하는 '국제관광여객세'를 현행 1인당 1000엔(약 9000원)에서 3000엔(약 2만7000원)으로 인상할 방침이다.





