본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"비싸도 간다"…'설 연휴' 한국인들 몰린다는 '이 여행지'

박은서인턴기자

입력2026.01.06 19:11

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도쿄·오사카 최다 검색…가고시마 160% 증가
성수기요금 부담 속 '시즌스위칭' 수요도 확대

설 연휴를 앞두고 숙박 요금 상승에도 불구하고 도쿄·오사카 등 일본 주요 도시로 향하는 한국인 여행객들의 발길이 이어지고 있다. 이와 함께 가고시마·고베 등 일본 소도시와 호주·중동 지역에도 관심이 확산하며 여행 선택지가 넓어지는 모습이다.

새해 징검다리 연휴를 앞둔 31일 여행객들로 붐비고 있는 인천국제공항의 모습. 아시아경제DB

새해 징검다리 연휴를 앞둔 31일 여행객들로 붐비고 있는 인천국제공항의 모습. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘
성수기 요금에도 일본 여행 강세…소도시 관심 확대

6일 호텔스닷컴 예약 데이터를 분석한 결과 도쿄·오사카·후쿠오카·삿포로는 여전히 한국인 여행객에게 가장 많이 검색된 일본 여행지로 집계됐다. 이와 함께 설 연휴 여행을 계획하는 수요가 늘면서 가고시마는 전년 대비 검색량이 160% 증가했고 고베 역시 95% 늘며 새로운 인기 여행지로 부상했다.

기사 이해를 돕기 위한 일본 여행 이미지. 픽사베이

기사 이해를 돕기 위한 일본 여행 이미지. 픽사베이

원본보기 아이콘

설 연휴 기간 일본 주요 도시의 숙박 요금에는 성수기 가격 흐름이 반영됐다. 호텔스닷컴에 따르면 도쿄의 평균 일일 요금(ADR)은 약 37만1000원, 오사카는 약 26만7000원으로 집계됐다. 이는 호텔스닷컴이 지난해 공개한 호텔 가격 지수(Hotel Price Index) 평균인 도쿄 25만5000원, 오사카 19만9000원보다 높은 수준이다.

장거리 여행지·시즌 스위칭 여행도 관심↑

반면 일부 장거리 여행지는 설 연휴에도 비교적 안정적인 숙박 요금을 유지한 것으로 나타났다. 영국 런던의 설 연휴 기간 ADR은 약 34만4000원으로 연간 평균(약 37만원)보다 낮았고 이탈리아 로마는 약 34만원으로 연중 평균과 비슷한 수준을 보였다.


계절이 반대인 지역으로 떠나는 이른바 '시즌 스위칭' 여행에 대한 관심도 확대되고 있다. 호텔스닷컴에 따르면 멜버른과 시드니, 두바이 등 지역의 검색량은 전년 대비 각각 60%, 30%, 85% 오르며 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 설 연휴 기간 한국인 여행객들의 여행 선택지가 더욱 다양해지고 있다는 분석이다.

호텔스닷컴 관계자는 "이번 데이터는 설 연휴를 중심으로 한국인 여행객들의 여행 계획과 예약 행태를 비롯해 성수기 기간 동안 나타나는 여행 수요와 가격 동향을 보여준다"고 설명했다.


한편 일본 정부는 관광객 급증에 따른 '오버투어리즘' 문제에 대응하기 위해 올해 7월부터 출국 시 부과하는 '국제관광여객세'를 현행 1인당 1000엔(약 9000원)에서 3000엔(약 2만7000원)으로 인상할 방침이다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기