본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

다큐로 훑는 인생, 명작으로 만나는 연기…방송가 덮은 '안성기 추모' 물결

이종길기자

입력2026.01.06 18:50

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SBS 정규 방송 대신 긴급 다큐
MBC·KBS도 제작 착수
OCN 등 대표작 연속 편성

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

'국민 배우' 안성기가 남긴 빈자리를 방송가도 함께 채운다. 주요 방송사들이 황금 시간대 정규 프로그램을 결방하고 추모 다큐멘터리를 긴급 편성하거나 대표작을 잇달아 방영하는 등 예우를 갖춘다.


지상파 방송사들은 고인의 삶과 철학을 깊이 있게 들여다보는 다큐멘터리에 집중한다. 가장 발 빠르게 움직인 곳은 SBS다. 오는 9일 오후 8시 50분, 간판 시사교양 프로그램 '궁금한 이야기 Y'를 결방하고 안성기 추모 다큐멘터리(제목 미정)를 내보낸다.

MBC와 KBS도 추모 대열에 합류한다. MBC는 소형준·박소희 PD 연출로 고인의 생애를 담은 다큐멘터리를 제작 중이다. 오는 11일 방송을 목표로 하고 있다. KBS는 10일 '영화가 좋다', 17일 '인생이 영화', 20일 '셀럽병사의 비밀' 등 다양한 프로그램을 통해 국민 배우의 이면에 담긴 삶의 궤적을 순차적으로 조명한다.


지상파가 '인간 안성기'의 발자취를 돌아본다면, 영화 전문 채널들은 고인의 연기 혼이 담긴 작품들을 소환해 '배우 안성기'를 기린다. OCN 계열 채널들은 6일부터 추모 편성에 돌입했다. OCN 무비2는 사회적 반향을 일으켰던 '부러진 화살'을, OCN은 고인의 인간미가 돋보인 '라디오스타'를 내보냈으며, OCN 무비는 이날 밤 한국 영화 최초로 1000만 관객 신화를 쓴 '실미도'를 방영한다.


추모 열기는 주말까지 이어진다. OCN은 11일 오전 10시30분부터 '카시오페아', '라디오스타', '노량: 죽음의 바다' 등 고인의 중후반기 필모그래피를 장식한 세 편을 연속 송출한다. tvN 드라마 채널도 10일 오전 8시부터 드라마 '청년 김대건' 3부작을 연속 방송한다. 이는 2022년 개봉한 영화 '탄생'을 재편집한 작품으로, 독실한 신앙인이었던 고인의 면모를 다시금 확인할 수 있는 시간이 될 전망이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기