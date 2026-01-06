김진태 지사, 미래농업교육원 방문…농업 인재 양성의 중요성 강조

ICT 농업기술·농기계 안전교육

강원 농업 경쟁력 강화 주문

김진태 강원특별자치도지사는 6일 춘천 신북읍에 위치한 강원특별자치도농업기술원 미래농업교육원을 방문하여 교육 운영 현황을 살피고 미래 농업을 이끌 인재 양성 방안을 점검했다.

김진태 강원특별자치도지사는 6일 춘천 신북읍에 위치한 강원특별자치도농업기술원 미래농업교육원을 방문하고 있다. 강원도 제공

미래농업교육원은 변화하는 농업환경에 대응하기 위해 미래농업 및 영농기술 교육을 비롯해 농기계 안전·운용 교육, 농촌발전 시책 교육 등을 추진하며 현장 중심의 농업교육을 수행하고 있다.

김 지사는 교육운영 현황을 보고 받은 뒤 ICT 교육실 및 농기계교육장 등 교육시설 및 실습 환경을 직접 확인했다. 이 자리에서 김 지사는 농기계 사고 예방과 현장 대응력 강화를 위한 체계적인 교육의 중요성을 강조하며, 교육의 질적 고도화를 주문했다.

김 지사는 "농업의 미래는 사람에 대한 투자에서 시작된다"며, "미래농업교육원이 강원 농업의 경쟁력을 키우는 인재 양성의 거점으로 자리매김해 주길 바란다"고 밝혔다.

한편, 미래농업교육원은 올해 총 6개 부문 61과정에 걸쳐 1890명을 대상으로 한 교육계획을 수립해 추진할 예정이며 미래농업 역량 강화와 농기계 안전교육을 중심으로 도내 농업인의 전문성과 현장 대응 능력을 체계적으로 높여 나갈 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



