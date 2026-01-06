안규백, 연합사 현장지도 "한미정상회담·SCM 합의사항 속도내야"

안규백 국방부 장관이 26일 새해 첫 현장 지도로 한미연합군사령부를 찾아 "지난 10월 한미정상회담과 한미안보협의회(SCM)의 성과를 바탕으로 올해는 합의사항에 대해 구체화하고 속도감 있게 추진해 나가야 한다"고 말했다.

안 장관은 이날 경기 캠프 험프리스에 위치한 연합사를 찾아 제이비어 브런슨 연합사령관과 주요 안보 현안을 논의하면서" 새해에 가장 먼저 캠프 험프리스를 방문한 것은 그 어느 때보다 굳건한 연합방위태세가 중요하기 때문"이라며 이같이 밝혔다.

안 장관은 연합방위 임무 수행에 현황을 직접 보고받은 뒤 "연합사는 한미동맹의 심장이며, '위 고 투게더(We Go Together)'라는 동맹 정신을 말이 아닌 행동으로 구현하는 핵심 조직"이라면서 "함께 임무 수행하고 있는 한미 장병 한 사람 한 사람이 연합방위의 주역"이라고 전했다.

이어 그는 "급변하는 안보 환경 속에서 '파이트 투나이트(Fight Tonight)'의 전투준비태세는 단 한 순간도 흔들려서는 안 된다"며 "2026년에는 한미가 본연의 임무인 연합방위태세를 더욱 강화하고 한반도 평화와 안정을 유지하기 위해 연합사가 중심 역할을 해주길 바란다."고 당부했다.

이날 안 장관은 한미 양국 장병들을 만나 새해 덕담을 전하고 "어깨를 나란히 하고 임무에 매진하고 있는 한미 장병들의 헌신과 노고가 한반도의 평화와 안정을 실질적으로 뒷받침하고 있다"고 감사의 뜻을 표했다.

안 장관은 "한미 장병들이 완벽한 원 팀(One Team)으로서 상호 신뢰를 바탕으로 부여된 임무를 완수해 나갈 때 한미동맹은 더욱 굳건해질 것"이라며 임무 수행에 만전을 기해줄 것을 당부했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



