정영배 성남상공회의소 회장 "自强不息의 정신으로 경제 위기 돌파”

성남상공회의소(회장 정영배)는 6일 성남시 수정구 창곡동에 소재한 밀리토피아호텔 그랜드볼룸에서 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 지역 상공인들의 화합과 성남 경제의 새로운 도약을 다짐하기 위한 '2026년 신년인사회'를 개최했다.

이날 신년인사회에는 성남상공회의소 정영배 회장, 김성중 경기도 행정1부지사, 신상진 성남시장, 김태년 국회의원, 이수진 국회의원, 김은혜 국회의원, 성남산업단지관리공단 장재진 이사장 등 정·관·재계 주요 인사 200명이 참석했다.

정영배 성남상공회의소 회장은 신년사를 통해 "2026년 새해 경제 여건이 녹록지 않지만, 경제 주체인 우리 기업인들이 앞을 향해 나아가는 저력과 열정을 다시 보여준다면 슬기롭게 타개해 나갈 것이다"고 말했다.

이어 "올해 성남상공회의소는 '시스템 반도체 클러스터 연합회 운영'과 '스타트업 비즈니스 경진대회' 등을 통해 디지털 혁신 사업을 추진함은 물론, 특히 성남시가 시스템 반도체 클러스터 특화도시로 자리매김하고, 지역산업 발전을 위한 현안 과제 발굴과 조사·연구·정책 제안을 추진하는데 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

아울러 "2026년 중소기업계가 선정한 '스스로 강하게 하며 쉬지 않고 노력한다'라는 '자강불식(自强不息)'이라는 사자성어처럼, 기업인들 모두 대내외 복합적인 경제 위기로 어려움을 겪고 있지만 경쟁력을 끌어 올려 위기를 잘 극복해 나가자"고 강조했다.

김동연 경기도지사를 대신해 참석한 김성중 행정1부지사는 2026년은 멈추지 않는 도약의 한 해가 될 것이라며 "경기도는 기업 지원을 위해 ▲현장 중심 ▲신속한 대응 ▲전례를 답습하지 않는 과감한 해결이라는 세 가지 원칙을 세웠다"고 말했다.

이어 "성남은 판교테크노밸리를 중심으로 ICT, 바이오, 반도체 등 대한민국 혁신 경제의 메카로서, 경기도는 이러한 성남 기업들이 복합적인 경제 위기를 극복하고 더 높이 비상할 수 있도록 관행을 뛰어넘는 과감한 행정으로 기업 맞춤형 지원과 기업의 경영 애로 해소를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

신상진 성남시장은 "지난해 어려운 여건 속에서도 대한민국이 수출 강국 위상을 지켜낸 것은 기업인들의 노고 덕분"이라며 "2026년은 어떠한 외부 충격에도 흔들리지 않는 단단한 기업 환경을 조성하기 위해 성남시는 기업 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

국회의원들도 기업 지원 의지를 밝히며, 2026년 한 해 경제 발전과 기업인들의 도약과 성장을 기원했다. 김태년 국회의원은 "AI 대전환의 시기에 성남이 그 중심에 설 수 있도록 불필요한 규제는 과감히 걷어내고 기업하기 좋은 환경을 만드는 데 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

김은혜 국회의원도 자신을 거친 땅을 고르는 '국토 정지' 작업반장에 비유하며 "기업이 마음껏 달릴 수 있도록 규제라는 모래주머니를 떼어내고, 고속도로를 달릴 수 있는 길을 닦겠다"라면서 2026년 기업인들의 힘찬 도약을 응원했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



