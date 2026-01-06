본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

李대통령, '소비쿠폰 집행' 행안부에 격려 피자

김영원기자

입력2026.01.06 17:33

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 대통령이 민생회복 소비쿠폰 집행을 총괄한 행정안전부 직원들에게 '격려 피자'를 선물했다.


행정안전부에 따르면 6일 이 대통령은 소비쿠폰을 전 국민에게 차질 없이 지급해 민생경제 회복에 기여한 지방재정경제실 직원들에게 피자를 보내 노고를 격려했다. 산업통상자원부와 대통령경호처에 이은 세 번째 '격려 피자'다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 서면 메시지를 통해 "5000만 국민의 일상 회복을 위해 민생회복 소비쿠폰을 속도감 있게 추진해주신 여러분께 감사드린다"며 "사방팔방의 골목상권에 온기를 불어넣고 경기 회복의 전환점을 만드는 데 큰 힘이 됐다"고 했다.


행안부 관계자는 "민생회복 소비쿠폰이 차질 없이 지급될 수 있도록 직원들이 밤낮없이 노력했다"며 "붉은 말의 해 첫 격려 기관으로 선정된 만큼 앞으로도 더욱 속도감 있게 성과를 창출하겠다"고 전했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기