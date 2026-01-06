익명의 기부자, 마산합포구에 아이들의 미래 밝히는 선행

지역사회의 숨은 천사, 디딤씨앗 후원금 기탁



익명의 기부자가 경남 창원특례시 마산합포구에 지역 내 취약계층 아동의 자립 지원을 위해 디딤씨앗통장(아동발달지원계좌) 후원금 총 200만원을 기탁했다.

지난 5일 이뤄진 후원은 어려운 환경 속에서도 미래를 준비하는 아동들이 보다 안정적인 자립 기반을 마련할 수 있도록 돕기 위해 조용히 이뤄진 나눔으로, 관내 디딤씨앗통장 가입 아동들의 적립금으로 사용될 예정이다.

후원금은 아동들이 성인이 된 이후 학업, 취업, 주거 마련 등 자립 과정에서 필요한 비용을 준비하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

기부자는 신원을 밝히지 않은 채 "아이들이 자신의 가능성을 믿고 건강하게 성장할 수 있는 지역사회가 되기를 바란다"는 뜻을 전했다.

서호관 마산합포구청장은 "익명의 기부자가 전해준 따뜻한 나눔이 우리 지역 아동들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "기탁해주신 후원금은 아동 복지 향상을 위해 투명하고 의미 있게 사용하겠다"고 감사의 뜻을 밝혔다.

이번 후원은 지역사회의 숨은 천사가 전한 조용한 나눔으로, 취약계층 아동들에게 희망의 씨앗을 심고 지역 공동체에 따뜻한 온기를 더하는 계기가 되고 있다.





