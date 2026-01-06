본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

겨울 상주, ‘곶감의 방정식’을 다시 쓰다

영남취재본부 권병건기자

입력2026.01.06 18:05

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

얼음썰매·햇곶감 직거래·미식까지
23~25일 경상감영공원서
체험형 축제 개막

겨울 상주의 매력을 압축한 특산물 축제가 관람형을 넘어 체험형으로 진화한다.


2026 상주곶감 축제가 1월 23일부터 25일까지 3일간 태평성대 경상감영공원에서 열린다.


상주시 곶감 축제 추진위원회가 주최·주관하고 경상북도와 상주시, 상주시의회, 상주곶감 유통센터가 후원한다.

상주시 2026상주곶감축제

상주시 2026상주곶감축제

AD
원본보기 아이콘

통합 축제로 세 번째를 맞는 올해 행사는 '맛보고 고르고 즐기는' 동선 설계가 특징이다.


TSF 메인 텐트에는 48개 곶감 판매 부스가 참여해 산지 햇곶감을 직접 비교·시식한 뒤 시중보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다.


감~자바스 경매와 라이브커머스, 현장 공연이 어우러져 소비 경험을 넓힌다.

상주곶감의 확장 콘텐츠도 눈길을 끈다. 감 껍질 추출물을 활용한 S-Beauty 화장품 체험, 곶감말이·곶감 단지 등 S-Food 전시는 농산물을 라이프스타일로 확장하는 실험이다. 단순 판매를 넘어 산업 스토리텔링을 더했다는 평가다.


먹거리 존에서는 지역 업체가 참여하는 푸드 레스토랑이 운영된다. 특히 상주시 홍보대사인 제주 '연돈' 대표 김응서가 지역 발전 취지로 참여해 미식 콘텐츠의 완성도를 끌어올린다.


가족 관람객을 위한 체험도 강화됐다. 얼음 미끄럼틀과 전통 연날리기, '행운을 잡아라! 곶감 따기' 4종 경기 등 겨울방학 시즌에 맞춘 프로그램이 마련됐다. 아이들에겐 놀이, 어른들에겐 추억을 동시에 제공하는 구성이다.


상주시는 행사 기간 시내 주요 거점에서 행사장까지 무료 순환버스를 운행해 접근성을 높인다. 세부 일정과 프로그램은 상주곶감 축제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


직거래의 가격 경쟁력에 체험·미식을 결합한 상주곶감 축제는 지역 농산물 축제가 나아갈 '체류형 모델'을 또렷하게 보여준다. 소비를 넘어 경험을 남기는 설계가 지역경제 파급효과로 이어질지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기