양주시, '제469주기 온릉 기신제향' 봉행

이종구기자

입력2026.01.06 17:17

경기 양주시가 6일 장흥면 호국로 255-41에 위치한 온릉에서 '제469주기 온릉 기신제향'을 개최했다.

강수현 양주시장(오른쪽)이 6일 장흥면 호국로 255-41에 위치한 온릉에서 '제469주기 온릉 기신제향'을 개최하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장(오른쪽)이 6일 장흥면 호국로 255-41에 위치한 온릉에서 '제469주기 온릉 기신제향'을 개최하고 있다. 양주시 제공

'온릉(溫陵)'은 조선 중종의 원비 단경왕후 신씨의 능으로, 현재 국가사적 제210호로 지정돼 있으며 유네스코 세계문화유산으로 등재된 문화유적이다.


이번 행사는 온릉봉향회가 주관하고 국가유산청 조선왕릉관리소가 주최했으며, 관계자와 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 ▲제관습의 ▲전향례 ▲초헌례 ▲아헌례 ▲종헌례 ▲망료례 ▲예필 순으로 진행됐다.

행사에 참석한 참여자들은 중종대왕을 위기의 순간에서 침착하게 지켜낸 단경왕후의 지혜로움을 되새기고 성현의 도의정신(道義精神)을 기려 추모하는 등 엄숙한 예를 갖춰 제향을 봉행했다.


양주시 관계자는 "추운 날씨에도 이 뜻깊은 자리에 함께해 주신 관계자분들과 시민 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "관계기관과 협력해 문화유산의 보존과 관리가 원활히 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
