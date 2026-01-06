영천시, 화더코리아(유)와 1000만불 규모 투자 유치 MOU 체결

자동차 부품 생산라인 구축…150명 고용 창출 기대

영천시는 6일 시청 영상회의실에서 화더코리아(유)와 1000만불 규모의 투자유치를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식은 최기문 영천시장, 강상기 대구경북경제자유구역청장 직무대행, 왕밍 화더코리아(유) 대표이사 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐으며, 성공적인 사업 추진을 위한 상호 협력을 약속했다.

이번 협약에 따라 화더코리아(유)는 영천첨단부품소재산업지구 내 1000만 불 규모의 투자를 진행해 도어핸들 및 엑츄레이터 등 자동차 부품 생산라인을 구축할 계획이다.

이번 투자가 본격화되면 약 150명의 신규 고용 창출이 이뤄질 것으로 예상되며, 이는 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

화더코리아(유)는 중국 최대 자동차 도어핸들 생산기업인 화더홀딩스그룹의 자회사로, 2021년 7월 설립돼 경기도 시흥시에 본사를 두고 있다.

자동차용 신품 부품 제조를 주력 사업으로 하며, 주요 생산 품목은 자동 도어핸들과 엑츄레이터 등으로 현대·기아차가 주요 거래처다.

영천시는 화더코리아(유)의 투자가 원활히 진행될 수 있도록 적극적으로 지원할 방침이며, 이번 유치로 영천시가 미래 자동차 산업의 중심지로 발전하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "화더코리아(유)의 투자는 영천시의 산업 경쟁력을 한층 강화하는 전환점이 될 것"이라며, "앞으로도 유망 기업들이 영천시에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





