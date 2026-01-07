KCC-농촌진흥청, 과일나무 동해(凍害) 막는 페인트 개발

나무 내부 온도 변화폭 유지

브러쉬로 간단하게 작업 가능

KCC와 농촌진흥청은 과수를 동해(凍害)로부터 보호할 수 있는 전용 수성페인트 '숲으로트리가드'를 개발했다고 7일 밝혔다.

숲으로트리가드는 KCC와 농촌진흥청 국립원예특작과학원과의 공동 연구협약(MOU) 및 국책 과제를 통해 개발됐다. 이상고온과 추위의 반복 등 기후 변화로 인한 과수 농가의 피해가 증가하는 가운데, 나무 내부 온도 변화 폭을 관리함으로써 동해 발생 위험을 낮추는 데 도움이 될 것으로 보인다.

KCC와 농촌진흥청이 공동 개발한 과일나무 전용 수성페인트 '숲으로트리가드'. KCC AD 원본보기 아이콘

동해는 겨울철 이상고온으로 나무 내부 수분 이동이 이른 시기에 활성화된 이후 급격한 기후 변화로 수분의 동결과 해동이 반복되면서 발생한다. 이 과정에서 나무 겉껍질이 갈라지거나 수분 흐름이 막히는 등 조직 손상이 나타나고 이는 과일 생산량과 품질을 저하시키는 요인이 된다.

태양광 반사율 92.1%, 근적외선 반사율 91.8%를 기록한 이 제품은 일반 페인트 대비 차열 기능을 대폭 강화하고 강한 햇빛으로 인한 나무 표면 손상을 최소화한 것이 특징이다. 고반사 코팅층을 적용해 햇빛 노출 시 줄기 표면의 급격한 온도 상승을 막고, 기온이 크게 낮아져도 과도한 냉각을 완화할 수 있도록 했다. 실험 결과 일반 나무 온도는 낮 동안 대기 온도 대비 최대 13.1도까지 급상승했지만 숲으로트리가드를 도포한 나무는 3.5도 오르는 데 그쳤다.

특수 아크릴 수지 기반으로 개발돼 크랙 저항성도 우수하다. 일교차나 계절 변화, 나무의 성장 과정에서 발생하는 표면 팽창·수축에도 도막이 쉽게 갈라지거나 들뜨지 않는다. 방수성, 항곰팡이 성능도 뛰어난 데다 붓이나 롤러만 있으면 별도 장비나 전문 기술 없이 누구나 쉽게 나무에 도포할 수 있도록 해 농업 종사자의 작업 부담을 낮췄다.

KCC와 농촌진흥청은 관련 기술에 대한 공동 특허 출원을 완료했다. 올해 현장 테스트 및 시범 적용을 시작으로 농가 보급을 단계적으로 확대할 계획이다.

KCC 관계자는 "앞으로도 농촌진흥청과의 협력을 통해 기후변화 대응 기술을 지속해서 발전해 나감으로써 농가 생산성 향상과 소득 안정에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



