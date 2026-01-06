본문 바로가기
신한금융, 경찰청과 '금융사기 예방·검거' 10명에 포상

김혜민기자

입력2026.01.06 16:43

서민경제 수호 영웅상 개최

투자사기 범죄조직 검거한 경찰관 5인
위조 계약서 인지, 수표 지급 유예한 행원 등 5인

신한금융그룹은 경찰청과 함께 금융사기 예방 및 검거에 일조한 '서민경제 수호 영웅' 10인을 선정해 포상했다고 6일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장(왼쪽에서 7번째)가 6일 오후 서울 서대문구 경찰청 어울림마당에서 열린 제5회 서민경제 수호 영웅상 시상식에 참석해 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공

신한금융은 이날 오후 서울 서대문구 경찰청 어울림마당에서 경찰청과 함께 '제5회 서민경제 수호 영웅상' 시상식을 개최했다. 이 시상식은 2021년 7월 신한금융과 경찰청이 민생금융범죄 근절을 위해 체결한 업무협약의 일환으로 매년 열리고 있다.


이번 시상식에는 ▲고금리 대출을 미끼로 한 불법사금융 조직과 허위 투자전문가를 사칭한 투자 사기 범죄조직 등을 검거한 경찰관 5명 ▲은행 창구에서 위조 계약서와 도장을 인지해 수표 지급을 유예한 행원 등 시민 5명이 선정됐다.

행사에 참석한 진옥동 신한금융 회장과 유재성 경찰청장 직무대행은 이들에게 각각 경찰청 표창 및 감사장을 전달하고 1인당 300만원의 상금을 수여했다.


진 회장은 "보이스피싱 범죄가 갈수록 지능화되고 있지만 영웅들의 용기 있는 판단과 행동 덕분에 우리 이웃의 소중한 자산을 지킬 수 있었다"며 "신한금융은 앞으로도 금융사기 예방과 피해구제를 위한 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.


신한금융은 이번 시상식을 포함해 지난 5년간 49명의 영웅을 선정했다. 지난해 9월에는 금융권 최초로 그룹 내 주요 자회사들이 실시간으로 보이스피싱 의심 정보를 공유하는 공동대응 모델을 금융위로부터 혁신금융서비스로 지정받은 바 있다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
