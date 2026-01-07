본문 바로가기
극동방송, 창사 70주년 사역 발대식 개최

영남취재본부 강샤론기자

입력2026.01.07 08:51

"복음전파 70년, 그리고 영원히"… 미자립교회 70곳 지원 비전

순수 복음방송 극동방송이 창사 70주년을 맞아 복음 사역의 새로운 도약을 선언했다.

극동방송은 지난 5일 대전 ICC호텔에서 '창사 70주년 사역 발대식'을 열고, 지난 70년간 이어온 방송 선교의 여정을 돌아보는 한편 향후 사역 비전을 공식 발표했다.


이날 행사에는 전국 각지의 목회자와 운영위원, 임직원 등 300여 명이 참석했다.

1부 예배에서 설교를 전한 조봉희 극동방송 재단법인이사는 "극동방송의 저력은 하나 됨에 있다"며 "앞으로도 오직 복음으로 시대를 섬기는 방송이 돼야 한다"고 강조했다.


이어진 2부 발대식에서는 창사 70주년을 기념한 핵심 사역으로 전국 미자립교회 70곳 지원 프로젝트가 공식 선포됐다.


극동방송은 재정 후원에 더해 공개방송과 청취자 참여형 콘텐츠 제작 등 방송을 매개로 한 지속 가능한 지원 모델을 통해 교회 회복을 도울 계획이다.

이날 70주년 슬로건 '복음전파 70년, 그리고 영원히!'와 함께 주제 성구 '보라! 내가 새 일을 행하리라!'도 공개됐다.


김장환 극동방송 이사장은 "70년간 받은 은혜를 한국교회에 흘려보내기 위한 결단"이라며 "전국 13개 극동방송 지사가 함께 교회 부흥의 불씨를 살리고자 한다"고 말했다.


맹주완 극동방송 사장은 "1956년 한국전쟁의 상흔 속에서 복음방송의 비전이 시작됐고, 1973년 아세아방송 개국을 통해 동북아 선교방송의 길이 열렸다"며 "앞으로도 오직 복음만을 전하는 선교 전문 방송의 정체성을 지켜가겠다"고 밝혔다.


한편 극동방송 임직원들은 이날 선언문을 통해 오직 복음 전파와 한국교회와의 동역, 다음 세대 신앙 계승, 북한과 세계를 향한 방송선교 완수를 다짐했다.





영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

