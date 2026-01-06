KDB생명 차기 대표에 김병철 수석부사장 내정

지난해 KDB생명 합류…영업통

경영정상화 본격화

한국산업은행 자회사인 KDB생명의 차기 대표에 김병철 수석부사장이 내정됐다.

6일 보험업계에 따르면 김 수석부사장은 KDB생명의 차기 대표로 단독 내정됐다. KDB생명은 향후 주주총회를 통해 김 수석부사장을 대표로 선임할 방침이다.

김병철 KDB생명 수석부사장이 지난해 7월 열린 '임직원 대상 타운홀 미팅'에서 발언하고 있다. KDB생명 AD 원본보기 아이콘

임승태 KDB생명 현 대표는 지난해 3월 임기 2년을 채웠다. 하지만 새 대표 인선이 지연되면서 대표직을 유지해오고 있다.

김 수석부사장은 1999년 푸르덴셜생명에 입사하며 보험업계에 첫발을 내디뎠다. 이후 메트라이프생명·ING생명·AIA생명·푸본현대생명 등에서 영업업무를 도맡아온 '영업통'이다. 김 수석부사장은 지난해 3월 KDB생명에 합류했다.

김 수석부사장은 취임 후 KDB생명의 경영정상화를 위해 변화를 꾀할 전망이다. KDB생명의 지난해 3분기 기준 자기자본은 -1017억원으로 자본잠식 상태다. 모회사인 산업은행이 5000억원 규모의 유상증자로 자금 수혈을 진행하기도 했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



