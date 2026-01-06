본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 기장군, 올해 개별공시지가 산정 본격 착수

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.06 16:39

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10만 9000 필지 대상 토지특성 조사… 내년 4월 최종 공시 예정

기장군(군수 정종복)이 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가 산정을 위한 토지 특성 조사에 본격 착수했다.


6일 기장군에 따르면 이번 조사는 지역 약 10만 9000필지를 대상으로 2025년 11월 19일부터 2026년 1월 16일까지 진행된다.

군은 토지이용계획확인서 등 각종 공적 장부를 확인하는 한편, 토지의 이용 현황과 지목, 형상 등 물리적 특성을 파악하기 위해 현장조사를 병행할 계획이다.


조사 결과를 토대로 국토교통부 장관이 공시한 표준지공시지가와 표준지 특성을 비교·분석한 뒤, 토지가격비준표에 따른 가격 배율을 적용해 필지별 개별공시지가를 산정하게 된다.


산정된 개별공시지가는 감정평가법인의 검증을 거쳐 열람과 의견 제출 절차를 실시하고, 부동산가격공시위원회 심의를 통해 2026년 4월 최종 결정·공시될 예정이다.

기장군 관계자는 "개별공시지가는 재산세를 비롯한 각종 세금과 부담금 산정의 기준이 되는 중요한 자료"라며 "조사 단계부터 정확하고 공정하게 추진해 신뢰도 높은 공시지가를 산정하겠다"고 말했다.


개별공시지가 조사와 관련한 자세한 사항은 기장군 토지정보과로 문의하면 안내받을 수 있다.

기장군청.

기장군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기