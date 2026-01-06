부산 기장군, 올해 개별공시지가 산정 본격 착수

10만 9000 필지 대상 토지특성 조사… 내년 4월 최종 공시 예정

기장군(군수 정종복)이 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가 산정을 위한 토지 특성 조사에 본격 착수했다.

6일 기장군에 따르면 이번 조사는 지역 약 10만 9000필지를 대상으로 2025년 11월 19일부터 2026년 1월 16일까지 진행된다.

군은 토지이용계획확인서 등 각종 공적 장부를 확인하는 한편, 토지의 이용 현황과 지목, 형상 등 물리적 특성을 파악하기 위해 현장조사를 병행할 계획이다.

조사 결과를 토대로 국토교통부 장관이 공시한 표준지공시지가와 표준지 특성을 비교·분석한 뒤, 토지가격비준표에 따른 가격 배율을 적용해 필지별 개별공시지가를 산정하게 된다.

산정된 개별공시지가는 감정평가법인의 검증을 거쳐 열람과 의견 제출 절차를 실시하고, 부동산가격공시위원회 심의를 통해 2026년 4월 최종 결정·공시될 예정이다.

기장군 관계자는 "개별공시지가는 재산세를 비롯한 각종 세금과 부담금 산정의 기준이 되는 중요한 자료"라며 "조사 단계부터 정확하고 공정하게 추진해 신뢰도 높은 공시지가를 산정하겠다"고 말했다.

개별공시지가 조사와 관련한 자세한 사항은 기장군 토지정보과로 문의하면 안내받을 수 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>