본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

동명대, 겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.06 16:33

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산 초등 6학년 79명 대상… 몰입형 수업·대학 특화 프로그램 운영

동명대학교는 지난 5일 교내에서 부산지역 초등학생을 대상으로 한 '겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강식'을 개최했다.

동명대가 겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강식을 갖고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

동명대가 겨울방학 숙박형 인성 영어·수학캠프 개강식을 갖고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 개강식에는 캠프 참가 학생 79명과 부산시교육청 관계자, 강사 등 40여명이 참석해 겨울방학 교육 프로그램의 시작을 함께했다.


이 캠프는 부산 지역 초등학교 6학년 학생 79명을 대상으로 2026년 1월 5일부터 3주간 운영된다. 방학 기간 중 학습 공백을 최소화하기 위해 대학이 직접 운영하는 몰입형 영어·수학 수업과 인성 함양 프로그램, 대학 특화 체험 활동으로 구성됐다.

동명대는 학내 우수한 인적·물적 인프라를 활용해 ▲아침을 깨우는 태권도 체육활동 ▲진로 체험 프로그램 'TU Energy Boosters' ▲TU 퍼스널뷰티 DIY ▲TU Rhythm Studio 등 다양한 특화 프로그램을 마련했다. 여기에 ▲수준별 수학 핵심 총정리 교육 ▲100% 원어민 강사진이 참여하는 영어 교육을 통해 체계적인 학습 환경을 제공한다. 매주 금요일에는 스포츠·진로 탐색 중심의 야외체험 활동도 운영한다.


부산시교육청 김경민 연구사는 "동명대의 우수한 교육 인프라를 기반으로 학생들이 방학 중 학습 공백을 예방하고, 몰입형 영어·수학 수업과 다양한 인성 프로그램을 통해 자신의 꿈을 탐색할 소중한 기회를 얻고 있다"고 말했다.


태동숙 동명대학교 평생교육원장은 "편안한 환경에서 학습과 체험을 병행하는 이번 캠프가 학생들이 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다"며 참가 학생들을 환영했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기