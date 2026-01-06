본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 기장군, 동절기 건설현장 안전 강화… 대규모 공사장 19곳 점검

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.06 16:26

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중대산업재해 예방 위해 23일까지 3주간… 안전·보건 관리 실태 집중 점검

부산 기장군은 중대산업재해 예방과 동절기 건설현장 안전사고를 사전에 차단하기 위해 오는 23일까지 3주간 군 발주 대규모 건설공사 현장 19개소를 대상으로 안전·보건 관리 실태 점검을 실시한다.


이번 점검은 겨울철 기온 저하와 작업 환경 변화로 인해 건설현장의 안전사고 위험이 높아지는 시기를 맞아, 잠재적인 위험요인을 선제적으로 점검하고 중대 재해를 예방하기 위해 추진된다.

주요 점검 내용은 △건설공사 단계별 안전보건대장 작성 여부 △안전보건조정자 선임 여부 △공사 기간 단축과 공법 변경 금지 준수 여부 △산업안전보건관리비의 적정 계상 여부 △동절기 주요 위험요인(떨어짐·무너짐·중독·화재·한랭질환)에 대한 핵심 안전조치 이행 여부 등이다.


기장군은 특히 발주부서와 현장 관계자들에게 동절기 위험요인별 핵심 점검 사항 체크리스트를 제공하고, 점검 과정에서 위험요인이 발견될 경우 즉시 작업을 중지한 뒤 보완 조치를 시행하는 등 중대 사고를 사전에 차단한다는 방침이다.


정종복 군수는 "이번 안전·보건 관리 실태 점검을 통해 동절기 건설현장의 잠재적 위험요인을 꼼꼼히 살피겠다"며 "안전이 최우선이 되는 공사 환경을 조성해 군민과 근로자의 생명과 안전을 지켜나가겠다"고 말했다.

기장군청.

기장군청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기