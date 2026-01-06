본문 바로가기
모백스, 성남시에 이웃돕기 성금 2000만 원 기탁 2년 연속

정진기자

입력2026.01.06 16:10

(주)모백스 나동혁대표(왼쪽 두번째)가 성남시에 사랑나누기 행복더하기에 2천만원을 기부했다. (주)모백스 제공

안전관리·에어돔 전문기업 ㈜모백스(대표 나동혁)는 6일 성남시청을 통해 따뜻한 지역사회를 만들기 위한 이웃돕기 성금 2,000만 원을 기탁하며 따뜻한 마음을 전했다.


㈜모백스는 2024년에 이어 올해도 2년 연속으로 지역사회를 위해, 기업이 위치한 성남시청을 통해 기부를 진행했다.

나동혁 대표는 "작년에 이어 올해도 나눔에 함께할 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "지역사회의 어려운 이웃들께 따뜻한 온기가 잘 전해지길 바란다"고 전했다.


성남시청 복지정책과 관계자는 "기부자의 뜻에 따라 판교동 및 백현동 관내 저소득 가정에 전달될 예정"이라고 말했다.


㈜모백스는 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 이웃의 어려움을 함께 극복해 나갈 수 있도록 노력할 예정이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
