도립 전남학숙 신규 입사생 172명 모집

호남취재본부 심진석기자

입력2026.01.06 15:50

전남 출신 광주·인접 시군 대학 재학생 등 대상
내달 12일까지 접수…월 11만원 식사·버스 제공

도립전남학숙

도립 전남학숙은 광주와 그 인접 시군 대학에 다니는 전남 출신 대학생의 면학을 지원하기 위해 2026년 신규 입사생을 모집한다고 6일 밝혔다.


모집 인원은 총 172명(남 94·여 84)이다.

7일부터 2월 12일까지 37일간 모집한다. 학숙 누리집을 통해 신청할 수 있으며, 누리집 이용이 어려우면 이메일, 팩스, 우편이나 방문 신청도 가능하다.


지원 자격은 광주와, 그 인접 시군 대학의 신입·재학생(대학원생 포함)과 대학 졸업일로부터 2년이 지나지 않은 졸업생이다. 공고일 현재 본인이나 보호자가 전남에 주민등록을 두고 거주하는 학생이면 누구나 지원할 수 있다.


전남학숙은 2인 1실의 생활실과 독서실, 체력단련실, 멀티미디어실, 세탁실, 운동장 등 다양한 편의시설을 갖추고 있다. 입사생은 월 11만 원의 생활비로 1일 3식의 식사와 1일 9회 운행하는 통학버스를 무료로 이용할 수 있다.

가정 형편이 어렵거나 학업성적이 우수한 학생에게는 장학금을 지원하고 있으며, 국내·외 견학 등 여러 장학 프로그램도 운영하고 있다.


자세한 사항은 도립 전남학숙, 누리집에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
