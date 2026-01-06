김동근 의정부시장, 133번 버스 탑승 호원권역 학생 통학 현장 점검

경기 의정부시(시장 김동근)는 6일 호원권역 학생들의 통학 여건을 살피기 위해 출근·등교 시간대 133번 시내버스에 탑승해 현장 점검을 실시했다.

김동근 시장이 6일 133번 시내버스 정류소에서 한 학생에게 통학 환경에 대한 의견을 듣고 있다. 의정부시 제공

이번 점검은 지난해 12월 발표한 '의정부시 버스 서비스 10대 혁신방안' 가운데 학생 통학서비스 확대 추진과 관련해, 실제 통학 시간대 버스 이용 환경과 혼잡도, 정류소 이용 상황 등을 확인하고 개선 과제를 마련하기 위해 추진됐다.

김동근 시장은 등교 시간대 학생 이용이 많은 133번 버스를 이용해 호원권역 주요 구간을 이동하며 ▲학생 승·하차 과정 ▲차내 혼잡도 ▲운행 흐름 ▲정류소 대기 환경 등을 점검했다. 또한 현장에서 학생 및 시민들의 의견을 청취하고, 관계 공무원, 운송업체 관계자와 함께 통학 여건 개선 방안을 논의했다.

시내버스를 이용한 한 학생은 "버스 노선이 돌아가서 학교 가는 데 시간이 오래 걸린다. 고산지구에는 통학버스가 다니는데 우리 동네에는 없어 아쉽다"며 "학교에 더 빨리 갈 수 있도록 개선되면 좋겠다"고 전했다.

133번 노선은 호원동 일대에서 의정부 도심과 서울을 연결하는 주요 노선으로, 등교 시간대 학생 이용 비중이 높은 구간이다. 시는 이번 현장 점검 결과를 바탕으로 학생 이용이 집중되는 시간대와 구간별 운행 여건을 분석해, 통학 중심의 서비스 개선 방안을 단계적으로 검토할 예정이다.

시 관계자는 "학생들의 통학 환경은 교통 문제를 넘어 일상과 안전, 교육 여건과도 관련된 중요한 과제"라며 "현장에서 파악한 사항을 토대로 학생들이 보다 안전하고 편리하게 버스를 이용할 수 있도록 실질적인 개선책을 마련하겠다"고 말했다.

한편, 시는 학생 통학서비스 확대를 위해 노선 운영 방식 개선, 시간대별 이용 분석, 통학 수요 맞춤형 대책 마련 등을 포함한 정책을 순차적으로 추진하고 있으며, 앞으로도 주요 통학 노선을 중심으로 현장 점검을 이어갈 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



