[부고]정태우(한겨레 선임기자)씨 부친상

입력2026.01.06 15:24

▲ 정경문씨 별세, 정태우(한겨레 선임기자)·정학립·정학상(의정부지법 고양지원 총무과장)·정미경씨 부친상, 박인숙·문주영씨 시부상, 김훈씨 장인상 = 6일 오전 10시35분, 전주예수병원, 발인 8일 오전 7시30분




